Türkye'nin Suriyeye müdahalesine izin vermeyiz

ABD yönetiminden yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Türkiye ziyareti hakkında açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesi üzerine kısa kesilen Ankara ziyaretinin ardından, Bolton'la birlikte seyahat eden ABD yönetiminden yetkililer medyaya açıklamalar yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın liderliğindeki heyetle sınırlı kalan Ankara temasları ile ilgili Reuters'e konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, şu mesajları verdi:

'TÜRK GÜÇLERİNİN YPG'YE SALDIRMASINA İZİN VERMEYİZ' MESAJI

"Bolton, ABD'nin, Türk güçlerinin Suriye'deki Kürt müttefiklerine yönelik her türlü kötü muamelesine karşı çıkacağını Türk yetkililere söyledi."

"Bolton, Erdoğan'ın New York Times gazetesinde yayımlanan ABD'nin Suriye'den çekilmesine dair makalesinin yanlış ve saldırgan olduğunu Türk yetkililere belirtti."

'ABD ÇEKİLMEDEN TÜRK HAREKATI YOK' İDDİASI

"Türk yetkili de ABD güçleri Suriye'de bulunduğu müddetçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırı harekatında bulunmayacağını Bolton'a söyledi."

'HADDİMİZİN BİLDİRDİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

"Bolton, kendisini, Erdoğan tarafından görüşme talebi reddedildiği için haddi bildirilmiş olarak değerlendirmiyor. Zaten Bolton-Erdoğan görüşmesi ile ilgili planlar teyit edilmemişti."

'TANF'TAN ÇIKMIYORUZ'

Trump'ın 'Suriye'den tamamen' çekilme söylemine karşın, Amerikan planları Suriye'nin kuzeydoğusuna odaklanırken, güneyde ABD güçlerinin konuşlanıp cihatçıları desteklediği el Tanf üssünün akıbeti soru ise işareti kaldı.

ABD'li yetkili "Bolton, ABD'nin şu aşamada Tanf üssünden çekilmediğini belirtti" dedi.

New York Times'ın 7 Ocak'ta yayımladığı makalede ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Erdoğan, Trump'ın bu hamlesinin ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarının korunması için doğru ortaklarla yakın işbirliği içinde hayata geçirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Erdoğan, "Türkiye bu görevi yerine getirmek için gerekli güce ve kararlılığa sahip tek ülke" vurgusunu yapmıştı.