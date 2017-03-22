TÜRKPETROL ile Ankara Pazarları sahalara döndü!

Demirören, 86 yıllık bilinirliğiyle Türkiye akaryakıt pazarının en güçlü isimlerinden “TÜRKPETROL” markasını satın aldı. Türk Petrol Vakfı’ndan yapılan alım sonrası TÜRKPETROL’ün yanı sıra ‘Şapka Şekli’, ‘TP’ ve ‘Turkoil’ gibi 12 farklı marka daha Demirör

Tüm yatırımlarını Türkiye’ye duyduğu güvenle yapan Demirören Holding, enerji sektöründe daha da büyüyor. Demirören Holding, akaryakıt ve enerji sektöründe, Milangaz, MOil ve Total markalarının yanına 4’üncü bir markayı daha ekledi. Gruba yeni katılan bu marka Türkiye akaryakıt piyasasının bugüne kadarki en köklü markalarından biri konumunda. 20 Aralık 2016 tarihinde Demirören Holding, Türkiye’nin yakından tanıdığı TÜRKPETROL markasını Türk Petrol Vakfı’ndan satın alarak grup portföyüne kattı.



İki istasyon açılıyor

Yapılan sözleşme ile alım - satıma, devir ve teslime konu TÜRKPETROL, Şapka Şekli, TP, Turkoil gibi 12 farklı markayı içeriyor. Yapılan işlemle birlikte satın alınan tüm bu markaların hak mülkiyet ve kullanım hakkı sahibi artık Demirören Holding. Bilindiği gibi söz konusu markalar, Türkiye’de 1931 yılından bu yana kullanılmakta olup akaryakıt ve enerji sektöründe ayırt edici ve yüksek itibara sahip.

Demirören Holding, 4’üncü markası ile Türkiye pazarındaki penetrasyonunu daha da artırmayı hedefliyor. İlk TÜRKPETROL istasyonu çekmeköy’de açılırken, ikincisi de önümüzdeki günlerde açılacak. Demirören Holding’ten “86 yıllık bir deneyime ve bilinirliğe sahip TÜRKPETROL markasını bünyemize kattığımız için mutluyuz” açıklaması geldi.

Yüzde 100 yerli sermayeli bir aile şirketi olan Demirören Holding, yakın zamanda, yüzde 70’ine sahip olduğu Milan Petrol’ün (MOil) tamamını bünyesine katmıştı. Milangaz, Likidgaz ve Total Türkiye’nin de yüzde 100’ünün sahibi olan Demirören, 2017 yılında yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeyi planlıyor.

Türkiye genelinde 460 akaryakıt ve LPG istasyonuyla faaliyet gösteren MOil, perakende satışlarda sektörde 10’uncu sırada bulunuyor. Bütün hisseleri Demirören Holding’in yönetimine geçen şirketin yeni hedefi, “Yapılacak yeni yatırımlarla birlikte şu anda 460 olan istasyon sayısını toplamda 600’e çıkarmak.”

Kuruluşu 1957 yılına dayanan grubun önde gelen şirketi Milangaz, 81 ilde toplam 680’ye yaklaşan istasyonu, 23 dolum tesisi ve 4 deniz ve stoklama terminali, 11 bini aşkın ana ve tali bayisi ile LPG pazarının önemli oyuncusu olarak biliniyor. 2017’yi büyüme yılı ilan eden Milangaz, yeni yatırımları kapsamında Tekirdağ’da dev bir LPG depolama ve dolum tesisi yatırımına imza attı.

Yatırım rüzgarı esiyor

Geçen yıl dünyanın 5”inci büyük petrol şirketi olan Total’in Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarının yanı sıra, ticari satış, tedarik ve lojistik varlıklarının tamamını satın alarak bünyesine katan Demirören, Total Oil Türkiye’nin yüzde 5.8’lik pazar payını da yukarı çekmeyi hedefliyor.

Yüzde 100 yerli sermayeli Milangaz, Total ve MOil’i bünyesinde bulunduran Demirören Enerji Grubu, akaryakıt sektöründe yüzde 7.4 oranında, LPG sektöründe yüzde 22 pazar payına sahip. Türkiye’ye 2016 yapılan LPG ithalatının yüzde 25’ini gerçekleştiren Demirören’in bu yılki hedefi “LPG satışındaki pazar payını yüzde 25’e, ithalattaki payını ise yüzde 30’a çıkarmak” şeklinde açıklandı.

Yeni açılan ve bundan sonra açılacak olan tüm TÜRKPETROL istasyonlarında faaliyet gösterecek olan market zinciri markası, kuruluşu 38 yıl öncesine dayanan (1979) ve yine Demirören Grubu bünyesinde bulunan “Ankara Pazarları” oldu. Böylece gerek açılacak olan her bir TÜRKPETROL istasyonu, gerekse içerisindeki Mini Ankara Pazarları marketleri, onlarca kişiye istihdam sağlayacak.

61 YILLIK DEV ‘DEMİRÖREN’

Bir aile şirketi olan Demirören Holding, son 61 yılda Türkiye’de imalat ve inşaattan turizme, eğitim ve medyaya, Diyarbakır’da Lice ve Hani’de Mermer Fabrikası ve ocaklarından, İstanbul Kemer Country’de golf, Tenis, basketbol, binicilik tesislerine, Ankara Pazarları süpermarket zincirinden Türkiye’nin ilk benzin ve dizel otomotiv piston fabrikasına, internet dünyasından AVM ve otel işletmeciliğine kadar geniş bir yelpazede hizmetlerine devam eden, hızla daha da büyüyen Türkiye’nin en büyük holdinglerden biri konumunda.

Demirören’in bağlı şirketlerinden Milangaz ülkenin ilk LPG tedarikçisi. Grup son olarak Tekirdağ’da LPG ve otogaz depolama için stratejik ve önemli bir yatırıma imza attı.