TÜRKMEDYA'DA TENKİSAT SÜRÜYOR!

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV’yi bünyesinde bulunduran TürkMedya’da dün geniş çaplı bir tensikat başlatılmıştı. Tenkisat bugün de devam ediyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İşten çıkarılanlar arasında, 24 TV’nin iki tanınan ekran yüzü Zeliha Saraç ve Ersoy Dede’nin yanı sıra gece editörü Muhammet Özcan, gece moderatörü Serkan Bayan ve şef yönetmen Murat Karahan bulunduğu iddia edilmişti.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre medya grubu bünyesinde bulunan matbaadan 130 kişinin işten çıkarıldığı öğrenildi.

Matbaanın kapatılması gündeme alınırken belli bir seviye üzerinde maaş alan çalışanların da maaşlarının yarısının yatırıldığı belirtildi.