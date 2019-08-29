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TÜRKMEDYA'DA DEPREM SÜRÜYOR!

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TÜRKMEDYA'DA DEPREM SÜRÜYOR!
TürkMedya Grubu'nda yerel seçimler sonrası start alan tenkisat ve küçülmenin ardı arkası kesilmiyor.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ve 360 TV’yi barındıran TürkMedya’da yerel seçimler sonrasında başlayan kriz devam ediyor.
Bir süredir reklam alınamadığı için grupta yaşanan tenkisatın ardından bu kez bir kapatma haberi geldi.
Akşam gazetesinin her cuma günü çıkan, Barış Kocaoğlu yönetimindeki Akşam Life Eki'nin kapatılmasına karar verildi.
Güneş gazetesinin de önümüzdeki ay dijitale geçeceği ve bu nedenle birçok kişinin de işine son verileceği Medyaradar'a gelen duyumlar arasında.

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