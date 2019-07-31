TÜRKKAN'DAN ATATÜRK'ÜN EVİNDEKİ RESTORASYONA TEPKİ!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te bulunan evinde gerçekleştirilen restorasyona “Evin orijinal hali gitti, yerine ucube bir şey çıktı” diyerek tepki gösterdi.

Medyafaresi'nde yer alan habere göre;

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında doğduğu ve çocukluk yıllarının bir kısmını geçirdiği Selanik'teki evinde restorasyon yapıldı.Evi ziyaret eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yapılan restorasyon çalışmaları sonrası ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Türkkan "Selanikte’ki Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret eden herkes hayal kırıklığına uğruyor. Evin orijinal hali gitti, yerine ucûbe bir şey çıktı. Kullanılan eşyaları görün acırsınız. Sarı mavi koltuklar, alüminyum merdiven tırabzanı ve bir sürü daha tuhaflıklar" ifadelerine yer verdi.