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Türkiye'yi Yasa Boğan Kazanın Fotoğrafları

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Türkiye'yi Yasa Boğan Kazanın Fotoğrafları
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen ve içinde iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının bulunduğu özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü.

 Feci olayda 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçaktan ilk görüntüler ajanslara ulaştı. AA'nın son haberine göre ise 7 cenaze dağdan indirildi.


İran'da düşen jetin enkazından ilk fotoğraflar geldi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, İran'da Başaran Holding'e ait özel jetin düştüğü bölgede arama faaliyetlerinin kötü hava şartlarına rağmen sürdürüldüğünü ifade etti.

Büyükelçi Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Fard, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

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