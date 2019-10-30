TÜRKİYE’Yİ SAĞANAK SARIYOR! İSTANBUL 5 DERECE SOĞUYACAK!

Yarından itibaren hava durumu değişiyor. Yurdu etkisi altına alacak olan sağanak yağış birçok noktada hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesine neden olacak.

Son dakika uyarılarına göre İstanbul'da bugün 21 derece dolaylarında olan hava sıcaklığı cuma günü 16 dereceye kadar düşecek.

Türkiye’de yarından itibaren etkisini gösterecek olan yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda da düşüş gözlenecek. Yarın yurdun kuzey kesimlerinde bağlayacak olan yağışlar cuma günü tüm yurda yayılacak. Hafta sonu yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 DERECE BİRDEN SOĞUYOR

Yağışlar serin havayı da beraberinde getirecek, İstanbul’da yağışlarla beraber hava 5 derece kadar düşecek. Gece saatlerinde 13 dereceye inecek olan hava sıcaklığı kışı hissettirecek.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR ETKİSİNİ AZALTACAK

Meteoroloji’nin 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre yarın başlayacak olan yağışlar hafta sonu etkisini azatlacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.