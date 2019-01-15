Türkiye'yi hiç kimse tehdit edemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini anmadan tepki gösterdi.

"Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse tehdit edemez" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti devleti egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir. Temelimizde kan vardır, gözyaşı vardır, milyonlarca şehit vardır" sözlerini sarf etti.

Devamında iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "16 yılda Türkiye'yi tefecilere teslime derseniz, egemen güçlere muhtaç hale getirirseniz onlar gelir ensenize vurur, ağzınızdaki ekmeği alırlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İyi Parti ile yaptıkları Millet İttifakı kapsamında Ankara'dan aday gösterilen Mansur Yavaş'ın tanıtıldığı toplantıda konuştu.





ATO Congresium'da Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamlarından satır başları şöyle:

"Br beton ormanıyla karşı karşıyayız. Ama bunu değiştireceğiz. Kötü kader sürekli değildir, değiştireceğiz. Bunu bir kişinin kararlılığıyla değiştireceğiz. o kişi ve arkadaşalrı Ankara'yı çağdaş bir yaşam kenti haline getirecek. O kişinin adı Mansur Yavaş. Ankara'nın kaderini değiştireceğiz. En görkemli başkentlerinden olacak Ankara.

"Hiç kimsenin emeğine oynamayacağız. Çalışan herkesin iş güvencesi Yavaş olacaktır. Herkesin aşına ve işine saygı gösterlecektir. Yeter ki çalışılsın. Biz yani sosyal demokratlar her kuruşun hesabını millete vermeyi görev ediniriz. Millete hesap vermek bizim temel görevlerimizden biridir. Sayın Mansur Yavaş da harcadığı her kuruşun hesabını millete verecek.

Trump'a tepki

"Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse tehdit edemez. Hiç kimse şunu unutmasın; TC egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir. Temelimizde kan vardır, gözyaşı vardır, milyonlarca şehit vardır.

"En rahat yönetilen kişiler egemen güçler tarafından teslim alınanlardır. 16 yılda Türkiye'yi tefecilere teslim ederseniz, egemen güçlere muhtaç hale getirirseniz onlar gelir ensenize vurur, ağzınızdaki ekmeği alırlar. Biz asla egemen güçlere teslim olmayacağız. Bizim kitabımızda, terbiyemizde, ahlakımızda teslim olmak yoktur.

Tank Palet Fabrikası devrine tepki: Özelleştirme adı altında birilerine peşkeş çekiliyor

"Her şeyi sattılar; fabrikaları, bankaları... Milletin parasıyla yapılmış ne varsa sattılar. Sıra askeri fabrikaları satmaya geldi. Sakarya'da 1975 yılında kurulan Tank Palet Fabrikası özelleştirme adı altında birilerine peşkeş çekiliyor!

Bahçeli'ye yanıt: Milyonlara güveniyoruz

(Bahçeli’ye yanıt) “YSK’ya güvenmiyorsanız seçime girmeyin” diyorlar, biz YSK’ya güvenmiyoruz ama milyonlara güveniyoruz. Bizim adaylarımıza her partiden adaylar oy verecek. Bizim başkanlarımız kimseyi ötekileştirmeyecek. Harcadıkları her kuruşun hesabını verecekler.

Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu, toplantıda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tank Palet fabrikasıyla ilgili olarak şu soruları yöneltti:

1) Fabrikanın özelleştirme işlemleri için “Değer Tespit Komisyonu” oluşturulmuş mudur? Komisyon değer tespiti yapmış mıdır?

2) Komisyon bir değer tespiti yapmışsa bu değer kaç liradır?

3) Fabrikanın özelleştirme işlemleri için “İhale Komisyonu” oluşturulmuş mudur?

4) İhale yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne zaman ve nerede yapılmıştır? İhale, hangi ihale usulü ile yapılmıştır?

5) İhaleye kaç firma teklif vermiştir? Verilen teklifler nelerdir?

6) İhaleyi alan Şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir?

7) Fabrikada çalışan askeri personel özelleştirmeden sonra da çalışmaya devam edecek midir? Edecekse, askerlerimiz ihaleyi alan Katar şirketinin emrinde mi çalışacaklardır?

8) Tank – Palet yapacak olan BMC şirketinin %49,9’u Katarlılara kaça satıldı? Size bedava verildiği söylenen uçan sarayla bu ihalenin bir bağlantısı var mıdır?

9) Bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa bunun sebebi nedir? Hangi kanun size bu yetkiyi vermektedir?