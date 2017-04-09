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‘Türkiye’yi barış ve kardeşlik kurtarır!’

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‘Türkiye’yi barış ve kardeşlik kurtarır!’
Ünlü yazar Ahmet Ümit, referandumdan “Hayır” çıkmasının Türkiye’nin yararına olacağını söyledi. Ümit, “İnsanlar artık çatışmak, kendi vatandaşına düşman olmak istemiyor. Tek yol dostluk” dedi

60 ülkede 4 milyon kişiye ulaşan Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Ahmet Ümit'in romanlarını kendi dillerine kazandıran 11 çevirmen, Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen “Dünya Dillerine Ahmet Ümit'i Çevirmek- Edebiyat Sınırları Ortadan Kaldırır” sempozyumunda bir araya geldi. Sempozyum öncesinde SÖZCÜ'ye konuşan Ümit, referandumdan Türkiye'nin yararı için ‘Hayır' çıkması gerektiğini söyledi. Ümit, “Bu anayasa Türkiye'nin yararına değil. Önerilen sistem demokrasiden uzak. Yasama-yürütme-yargının birbirinden bağımsız olması ortadan kaldırılıyor. Türkiye sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Yeniden kardeşliği, barışı, dostluğu sağlamak gerekiyor ama bunun yolu bu anayasa değil” dedi. Siyasilerin toplumu ayrıştırıcı dilden kurtulması gerektiğini de söyleyen Ümit, şöyle devam etti: “İnsanlar artık çatışmak, kendi vatandaşına düşman olmak istemiyor. Ben neden başörtülüye, Alevi'ye, Sünni'ye düşman olayım? Onlar benim komşularım, arkadaşlarım. Ben onların haklarını savunabilirsem onlar da benim haklarımı savunurlar. Aksi takdirde Türkiye felakete gidiyor. Dünyada savaş tamtamları çalıyor. Birbirimizi anlamaz, dost olamazsak dünya yıkılacak. Tek yolumuz var sosyal barış, kardeşlik… Aksi takdirde Türkiye mahvolur.”

SEMPOZYUMDAN SONRA SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Eserleri Türkiye'nin yanı sıra dünyada büyük ilgi gören ve 20'den fazla dile çevrilen Ahmet Ümit, sempozyumda “Çeviri olmazsa başka dillere ulaşmak mümkün değil” dedi. Sempozyumda Ümit'in kitap kapaklarından ve okur buluşmalarında çekilen ilginç fotoğraflardan oluşan serginin de açılışı yapıldı.

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