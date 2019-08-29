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TÜRKİYE'Yİ 24 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ!

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TÜRKİYE'Yİ 24 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ!
Türkiye'ye yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak 24 milyon 693 bin 886 oldu.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 arttı, yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bu yılın ocak-temmuz dönemi turizm istatistikleri açıklandı. Buna göre, Türkiye'ye söz konusu dönemde, yaklaşık 25 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu ve Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. 
Türkiye'yi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti.
Bu yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak, 24 milyon 693 bin 886 oldu.

 

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