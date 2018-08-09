Türkiye'ye yeni yaptırımlar gelebilir!

Rahip Brunson krizinin ardından ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararlarını görüşmek üzere ABD'ye giden heyet ilk gün görüşmelerini gerçekleştirdi.

Görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını yazan Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’a göre Trump yönetimi, Rahip Brunson’ı serbest bırakmayı reddeden Ankara’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Dion Nissenbaum imzalı makaleye göre Türkiye’den giden heyetle görüşen ABD’li yetkililer, iki yıldır terör suçlamalarıyla tutuklu bulunan ve yakın zamanda ev hapsine alınan ABD ’li papaz Andrew Brunson’ın derhal serbest bırakılacağına dair garanti elde edemedi. Bu durum "iki ülke arasındaki krizi derinleştirirken Trump yönetiminin yeni yaptırım adımları atmasının da zeminini oluşturdu”

Gazeteye konuşan yetkililer, Washington’daki görüşmelerde heyetlerin Türkiye ekonomisini krize sokan kördüğüme bir çözüm getiremediğini söyledi. Bu durum, Trump yönetiminin Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulama pozisyonuna geldiği şeklinde yorumlandı.

BRUNSON 'SERBEST KALACAKTI'

WSJ'a konuşan ABD’li yetkililer, Rahip Brunson’ın geçen ayki duruşmada serbest kalacağına dair anlaşmaya varıldığını sandıklarını, ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine çok şaşırdıklarını söyledi. Bir hafta süren yoğun müzakerelerin ardından Brunson’ın temmuz sonu ABD’ye geri gönderilmesi yönünde uzlaşıldı. Ancak rahip bunun yerine İzmir’de ev hapsine alındı.

Habere göre bu durum, Washington’da Türkiye’ye yönelik baskıyı artırmak isteyenlere yaradı. ABD Kongresi hızla harekete geçip Türkiye’ye F-35 satışı planlarına engel oldu. Ardından bakanlara yönelik yaptırım hamlesi geldi.

HEYETTEN BRUNSON’I İSTEDİLER

Kur krizinin önünü alamayan Ankara’nın Washington’a geniş bir heyet göndermesi, karşı tarafta yine Brunson’ın derhal serbest kalacağı umutlarını yükseltti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal , ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarından yetkililerle görüştü. Fakat Brunson’a dair garanti veremedi.

Yetkililere göre bu durum Trump yönetiminin "başka Türk siyasilere de yaptırım getirmesiyle" sonuçlanabilir.

Haberde ABD’li yetkililerin sadece Brunson için değil, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge ve üç ABD Dışişleri çalışanı için de müzakere yürüttüğü belirtiliyor.

(Çeviri: Cumhuriyet - Berivan Aydın)