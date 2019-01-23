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Türkiye'ye yatırım yapan işletmeciler çok şanslı

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Türkiye'ye yatırım yapan işletmeciler çok şanslı
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak Daily Sabah'a konuştu.

 Bakan Albayrak; "Türkiye'de yatırım yapan işletmeler, sadece Türkiye'de değil, daha geniş bölgede de fırsatları yakalayabiliyor" açıklamasında bulundu.
İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında katılım sağlayan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak Daily Sabah'a açıklamalarda bulundu. 

Bakan Albayrak; "Türkiye'de yatırım yapan işletmeler, sadece Türkiye'de değil, daha geniş bölgede de fırsatları yakalayabiliyor"dedi. Ekonomideki en önemli iki sorunun enflasyon ve cari açık olduğunu belirten Bakan Albayrak, enflasyonla mücadelede para politikasının çok iyi bir iş çıkarttığını ifade etti. Albayrak; kendilerinin de mali otorite olarak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmeden yardım ettiklerini dile getirdi.

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