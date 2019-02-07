ABD'li üst düzey yetkili Washington'da Türk heyeti ile gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğini söyledi.

ABD'li üst düzey yetkilinin açıklamalarından önemli kısımlar;

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD Suriye'den çekilecek, buna şüphe yok. Türkiye'ye söz verdik, tutmak için çalışıyoruz. Barışçıl bir yol için çözüm arayışımız sürüyor. Münbiç yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız

VENEZUELA

Türkiye'yi Guaido'ya destek vermeye davet ettik.

PATRIOT SATIŞI

Türkiye'nin S-400 alımı F-35'leri tehlikeye sokar, Patriot süreci son bulur.

TUTUKLU KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI

Türk hükümetinden güvenilir kanıt bekliyoruz.