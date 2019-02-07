ABD'li üst düzey yetkilinin açıklamalarından önemli kısımlar;
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
ABD Suriye'den çekilecek, buna şüphe yok. Türkiye'ye söz verdik, tutmak için çalışıyoruz. Barışçıl bir yol için çözüm arayışımız sürüyor. Münbiç yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız
VENEZUELA
Türkiye'yi Guaido'ya destek vermeye davet ettik.
PATRIOT SATIŞI
Türkiye'nin S-400 alımı F-35'leri tehlikeye sokar, Patriot süreci son bulur.
TUTUKLU KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI
Türk hükümetinden güvenilir kanıt bekliyoruz.