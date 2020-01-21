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Türkiye'ye Siber Saldırı Oldu

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Türkiye'ye Siber Saldırı Oldu
Siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map’te Türkiye, dün en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda, Çin ve Rusya’dan saldırı geldiği kaydedildi.

Dün yaşanan internete erişim sorununun siber saldırıdan kaynaklandığının açıklanmasının ardından gözler siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'e çevrildi. Haritada Türkiye’nin yoğun bir saldırı altında olduğu görüldü.

ABD, RUSYA, ÇİN’DEN SALDIRI

Saat 18.45 itibariyle internete erişim sorunu çözülürken, Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü.

Türkiye’ye en fazla ABD, Çin, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği belirtildi.

Gün içerisinde Türkiye'ye siber saldırıların devam ettiği sıralarda ABD, Vietnam, Endonezya ve bazı diğer ülkelerden binlerce saldırı gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?

Türk Telekom ise internete erişim sorunun ardından siber saldırı altında olduklarını belirtmiş ve saldırıların Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapıldığını açıklamıştı.

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