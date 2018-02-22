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Türkiye'ye Korkutan Uyarı

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Türkiye'ye Korkutan Uyarı
Rusya’nın Sibirya bölgesi üzerinde oluşan 6 Türkiye büyüklüğündeki yüksek basınç merkezi önümüzdeki günlerde tüm Avrupa’nın buz kesmesine neden olacak.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde eksi 15 derecelere varan soğuklarla kendini gösterecek Sibirya soğukları, Türkiye’yi 27 Şubatta etkilemeye başlayacak ve yoğun yağış şeklinde kendini gösterecek.
Korkutan uyarı Avrupa donacak...

Bu yıl kışın neredeyse bir ay gecikmeli geldiğine dikkat çeken Rusya meteoroloji uzmanları, “Kış geç geldi, ancak hakkını almadan gitmeyecek. Sibirya üzerinde oluşan yüksek basınç kitlesi önümüzdeki günlerde batıya kayarak ilk başta Moskova, ardından Belarus cumhuriyeti ve daha sonra Polonya ile Almanya’ya ulaşacak. Bu bölgelerde ısı mevsim normallerinin 12-15 derece altına düşecek. Almanya’nın tamamında hafta sonuna doğru eski 12 derecelik soğuklar gözlenebilir” tespitleri duyuruldu.

Sibirya kökenli soğuk hava akımının Balkanlar üzerinden Akdeniz’e ineceği de belirtilen uzun vadeli hava raporunda “Soğuk hava Balkan ülkelerinin bir bölümünü de etkisi altına aldıktan sonra Akdeniz üzerinde alçak basınç kitlesiyle buluşacak. Bunun sonucunda 26 Şubat günü İtalya’nın doğusuyla Yunanistan üzerinde şiddetli rüzgarlarla birlikte bu defa alçak basınç merkezi oluşacak. Tüm bu bölgenin bir aylık yağış normlarını alması bekleniyor” dendi.

Türkiye’yi Ege ile Batı Trakya’dan başlayarak etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı havanın 28 Şubat günü İstanbul’a ulaşacağı da tahmin edilmekte. İstanbul’un Şubatın son günüyle 1 Martta aşarı yağış alacağı söylenmekte. Gündüzleri 5-7 derecelere düşecek hava sıcaklığı geceleri 2-3 derece seviyelerinde kalacağı için yağışların genelde yağmur şeklinde olacağı da tahmin edilmekte.

Yağışlı havanın hafta sonu Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde ve özellikle Antalya’da fırtına şeklinde kendisini göstereceği tahminleri de yapılıyor.-0-

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