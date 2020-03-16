Türkiye'ye Gönderiliyorlar!

NTV ekranına konuk olan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ülkedeki Türklerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’daki ”birkaç bin Türk’ün” yarın uçaklarla Türkiye’ye gönderileceğini açıklarken, Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da “Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık, yarın Türkiye’ye dönecekler” dedi.

Aydın, ”Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye’ye gönderilecek” duyurusunda bulundu.

FRANSA BÜYÜKELÇİSİ: "300 TÜRK VATANDAŞI FRANSA’DAN TAHLİYE EDİLECEK"

Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa’daki Türklerin durumuna ilişkin, "Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık, yarın Türkiye’ye dönecekler"” dedi.

Fransa Büyükelçisi Musa’nın açıklaması şöyle:

”Çok kapsamlı tedbirler alındı. Bütün üniversiteler, kreşler kapalı durumda şu an ülkede. 15 Mart itibari ile artışlar göz önünde bulunduğunda ilavi tedbirler kapsamında konferans, kütüphaneler… kapandı. İbadet boyutunda ülkedeki ibadet yerlerinde değil evlerde cuma namazı kılınması kararı alındı.

13 Mart günü açıklanan tedbirler oldu. Yüzlerce çağrı aldık. Toplam sayımı 300 kadar. Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık. Bugün 17.00’ye kadar da devam edecek. Yarın da bu vatandaşlarımızın kalkacak uçaklarla Türkiye’ye tahliyesi öngörülüyor. Türk vatandaşlarına bir burada bir kontrol uygulamayacağız. Türkiye’de kontrol altına alınacak. Zorunlu karantina süresi var. Belli ölçüde çaydırıcı olan bir unsur. Bazı vatandaşlarımız bunu duyunca vazgeçti."

Avrupa’da İtalya ve İspanya’dan sonra en çok vaka Fransa’da, 24 saatte 29 ölüm kayıtlara geçti. Fransa, ülkede kısmi karantina uygulamaya hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’dan 14 Mart saat 8 itibariyle seyahatlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha sonra uçuş kısıtlaması getirilen ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşü için 17 Mart’a kadar süre verilmişti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadelerini 15 Mart’a çekmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ: "AVRUPA’DAN GELENLER İSTANBUL’DA KARANTİNAYA ALINACAK"

İstanbul Valiliği, Avrupa’ya geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunup Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşların İstanbul’da öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını duyurdu.

Valilik, “16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00’e kadar sağlanacaktır” açıklamasında bulundu.

Valilik’ten yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımlarıyla yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’ya “geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen” vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00’e kadar sağlanacaktır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul’a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır”

Boşaltılan yurtlar

“Bu amaçla İstanbul’da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı;

-KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,

-KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

-KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir.

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle 'Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar'

Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz”