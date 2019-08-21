TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Dünyaca ünlü model Sophia Richie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye2ye gelmek istediğini belirtti.

20 yaşındaki güzel model ABD'de geçirdiği yaz tatili sırasında verdiği pozlarla sosyal medyada beğeni toplamaya devam ederken bir paylaşımının altına Türkiye ile gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir 36 yaşındaki televizyon yıldızı Scott Disick ile aşk yaşayan Richie'nin bu isteğine sevgilisinin sıcak bakmadığı da konuşulanlar arasında.

Emre Engin