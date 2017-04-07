Türkiye'ye gelip...

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü’nde 14 ve 15 Temmuz’da iki ABD’li subayın olduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’nde yaşananlara dair Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç’in hazırladığı iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan beş kişilik ekibin 5 Temmuz’da ABD’ye gittiği ve buradan yüklediği mühimmatı 14 Temmuz’da Akıncı Üssü’ne indirdiği anlatılan iddianameye giren bir şüphelinin ifadesi de Akıncı’da 14-15 Temmuz günü ABD’li askerlerin olduğunu ortaya çıkardı.

MÜHİMMAT SAYDILAR

Akıncı Üssü İkmal Tabur Komutanlığında görevli Başçavuş Erkan Çoban ifadesinde, Türkiye’de görevli 2 ABD’li askerin üsse gelerek hassas silah sistemleri kapsamındaki mühimmat seri numara kontrollerini yaptığını iddia etti. 14 Temmuz günü sayıma başlandığını aktaran Çoban, “Ancak o gün sayım tamamlanamadığı için 15 Temmuz günü saat 10.30’da söz konusu 2 asker tekrar geldi. Personel lojman nizamiye bölgesinden alınan ABD’li 2 asker, Kuzey Cephanelik 10 numaralı depodaki mühimmatların kontrolünü sağladı. Bu çalışma saat 13.30’a kadar sürdü ve o gün mesaiye özel aracıyla gelen Erman Onar, iki ABD’li askeri nizamiyeye kadar bıraktı. Çıkışlarına refakat etti. Bu askerlerden birisi kadın olup yarbay rütbesinde, diğeri erkek ve binbaşı rütbesinde Setbarret isimli kişidir” dedi.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILAMADI

Konuya ilişkin tutanağın evinde olduğunu aktaran Çoban, “Doküman yönetimi dediğimiz yazı hazırladık. Hava Kuvvetleri Komutanlığının emrettiği üzere sayıma katılan personelin hepsinin imzaladığı tutanağı taratarak ek olarak yazının gönderilmesi gerekirken, gönderemedik. Çünkü sayıma katılan diğer personelin tamamına imzalatamadık. Sayımın yapılmasına iki Amerikalı subayın katılması her yıl yapılan bir faaliyettir. Hassas Silah Sistemleri sayımı kapsamındaki mühimmatların tedariki Amerikan kaynaklı olduğundan yapılan anlaşmalar gereği her yıl belirlenen tarihte hassas silah sistemleri sayımı yapılıyor. Gün içerisinde başka Amerikalı gelip gelmediğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı. FETÖ’cülerin, Akıncı’daki filolar dışındaki güvenlik kameralarını kapatmasından dolayı ABD’li askerlere ilişkin görüntüye ulaşılamadı.

Kilitli odadan yönettiler

Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı cuntacı Tuğgeneral Kemal Mutlum ve Albay Devrim Orhan’ın 15 Temmuz gecesi hava trafiğini yönlendirdiği Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne kendilerini kilitledikleri ortaya çıktı. Harekat Merkezi’nin girişinde nöbetçi olan şüpheli Astsubay Mikail Kaynak’ın kapıyı kitlediği daha sonra kapının altından anahtarı Mutlum’a teslim ettiği anlaşıldı.