Türkiye'ye döner dönmez bu açıklamayı yaptı!

Hollanda'nın konsolosluğa girişine izin vermediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya’nın Köln-Bonn Havaalanı'ndan kalkan uçakla İstanbul’a geldi. Bakan Kaya Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile

Bazı temaslarda bulunmak üzere Almanya’da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edildiği Rotterdam’a kara yoluyla geçti. Kaya'nın konvoyunu Hollanda polisinde durduruldu ve Rotterdam Konsolosluğu'na girişine izin verilmedi.Zorla aracından indirildiği ekibinin gözaltına alındığı Hollanda'da yaşanan diplomatik skandal sonrası Bakan Kaya, Türkiye'ye döndü. Atatürk Havalimanı'na inen Bakan Kaya'yı, Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve diğer yetkililer karşıladı.

BAKAN ALBAYRAK: UTANÇ GECESİ YAŞANDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Atatürk Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak konuşan Bakan Albayrak, "Hollanda'nın tutumunu faşizanca olarak değerlendirdi. Albayrak "Utanç gecesi yaşandı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle: "Hollanda için, Avrupa demokrasisi için bir utanç gecesi yaşandı. Demokrasinin beşiği denilen kıta uluslararası hukuku ayaklar altında çiğnedi. Faşizan bir Nazi mantığıyla değerlendirmek yeterli bilmiyorum ama bunu kamuoyu takdirine bırakmak gerekir. Hollanda büyük bir yanlışlık içine girmiştir. Çarşamba günü gerçekleşecek seçimlerin malzemesi olarak yorumlamak gerçekçi değildir. Avrupalı meslektaşlarımız, bu olaydan dolayı kendi hükümetlerini eleştirdiler. Daha sıkıntı verici olan bunu kamuoyu önünde açıklamaktan endişe ve korku duymalarıdır. Avrupa'nın geleceğinin tehdit altında olduğu şeklide yorumlayabiliriz.

16 Nisan'da referandum yapacak bir ülkenin yaklaşık 5 milyon vatandaşını yerinde bilgilendirme bakımında, onların en temel haklarını ifade edebilmek için, ziyaretleri iptal etmek, diplomatik kişilere antidemokratik müdahalelerde bulunmak çok ağır bir süreçtir, bunları kabul etmek mümkün değildir. Vatandaşlarımıza da bu hukuksuz uygulama karşısında resmi çok daha net gördüklerini düşünüyorum. Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Uluslararası hukuk ve demokratik hakları içerisinde her türlü gereğini yerine getirecektir, yapacaktır. Bundan hiçbir şekilde hem Türkiye hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın şüphesi olmasın."





BAKAN KAYA: KÖTÜ VE SERT MUAMELE GÖRDÜK

Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya açıklama yaptı. Kaya, "Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük ve 1,5 saat kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları şöyle: Diplomatik pasaportu olan bir kişi olarak Avrupa'ya gittim. Vatandaşlarımızla kendi topraklarımız sayılan konsolosluk binasına gitmek için gitti ve bunun için izin almak gerekmiyor. Ben burada seçmenlerimizle buluşmak ve referandumda neler getirileceğini anlatmak için gittim. Avrupa'nın Hollanda'nın içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok.

EKİBİM GÖZALTINA ALINDI

Konsolosluk binasına 30 metre kala polisler bizi durdurdu. Gitmemize izin verilmedi. Konsolosmuzun da yanımıza gelmesine izin verilmedi. Etten bir duvar örerek konsolosluğa gitmemize izin verilmedi. Çok gayriinsani, gayriahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Demokrasiden, özgürlüklerden, ifade özgürlüğünden bahseden Hollanda'da gerçekten çok acı bir gece yaşadık. Bizim maslahatgüzarımız, büyükelçi düzeyinde sayılan maslahatgüzarımız, gözaltına alındı. Benim koruma arkadaşlarım, danışmanım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Biz de araçtan çıkarılarak Hollandalı polisler eşliğinde Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük ve orada 1,5 saat polis merkezinde bekletildik. Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık.



ATLA VE KÖPEKLERLE SALDIRDILAR

Bu antidemokratik bir uygulamadır. Bizimle buluşmak için gelen vatandaşlarımıza gayri insanı muamelede bulunuldu. Atlarla, köpeklerle saldırıldı. Basın mensuplarına da aynı şekilde saldırıldı. Hollanda'da aniden OHAL ilan edildi.15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünden sonra OHAL ilan ettik. Batı bunu sorguladı. Bizim bu OHAL'imizi sorgulayan Batı, bu olay üzerine OHAL ilan ettik. Hem vatandaşlarımıza, hem basın mensuplarımıza şiddetle muamele ettiler. Çok sert ve kaba muamele gördük. Kınıyoruz. Hem diplomatik, hem insani hiçbir teamüle uymayan bu davranışın kınanmasını istiyoruz. Dün gece tüm özgürlükler kısıtlandı."

DİPLOMATİK REZALET BÖYLE BAŞLADI

Diplomatik rezalet, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağınan kalkış iznini iptal etmesiyle başladı. Bunun üzerine Almanya'da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda'daki Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla karayoluyla Hollanda'ya hareket etti.

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla gittiği Rotterdam'da Türkiye Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı. Aracıyla gelen ve başkonsolosluğa girmeye çalışan Bakan Kaya ile Hollanda polisi arasında yaşanan diyalog ise tam bir skandala sahne oldu.



Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr.Fatma Betül Sayan Kaya'ya Hollanda'yı terk etmesi gerektiğini söyledi.Hollanda polisi, "Gitmediğiniz taktirde başka uygulamalar yapılacaktır. Mesela sizi içeri de atabiliriz!" diyerek diplomatik bir skandala imza attı.



Hollanda'nın devlet televizyonu NOS, sosyal medya üzerinden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın arabayla bölgeden ayrıldığı o anlara ait bir fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafta aracın ön koltuğunda Hollanda polisinin olduğu görülüyor.

Bakan Kaya: Hareket özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz. Ben kendi ülkemin topraklarına gideceğim.

İşte Bakan Kaya ile Hollanda polisi arasında yaşanan o diyalog:

Polis: Hollandayı terketmenizi istiyoruz. Yoksa özel tim sizi bekliyor. Şimdi arabanıza binip Almanya'ya gidebilirsiniz. Şimdi hemen çıkıp gidebilirsiniz.

Bakan Kaya: Ben konsolosluk binasına gideceğim. Siz bana izin verene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim.

Polis: Gitmediğiniz takdirde başka uygulamalar yapılacak. Mesela sizi içeri alabiliriz.

Bakan Kaya: İstediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz. Ben buradan tüm dünyaya sesleneceğim biraz sonra. Bu yaptığınız anti demokratik uygulamayla Hollanda olarak siz ifade özgürlüğünü, hareket özgürlüğünü, her türlü demokratik hakkımı şu anda ihlal ediyorsunuz. Burası benim ülkemin konsolosluğu ve siz benim oraya gitmeme izin vermek zorundasınız.

Polis: Siz onu bakanlarla görüşün.

Bu konuşmanın hemen ardından Bakan Kaya rezidansa gitmek üzere harekete geçiyor. Polis bu defa "Kapalı oraya gittiğiniz takdirde arkadaşlar sizi uyacaktır" sözlerinin hemen ardından Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın önüne polis barikatı kurdu.

ARACINDAN ZORLA ÇIKARILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türk Başkonsolosluğunun bulunduğu bölgeden polis eskortuyla ayrıldı.Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, Kaya'nın direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulundu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, polis eskortu eşliğinde, büyük bir kalabalığın toplandığı bölgeden ayrıldı.

KORUMALARI ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alındı. İki araçla Başkonsolosluğun yakınında tutuldukları yerden uzaklaştırılan korumaların Almanya'ya gönderildiği bildirildi.

BAKAN KAYA'DAN SERT TEPKİ: FAŞİST UYGULAMA

Bakan Kaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmeyişine yönelik paylaşımda bulundu. Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor. Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez. Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez." dedi.