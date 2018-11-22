  • BIST 92.468
  • Altın 208,983
  • Dolar 5,2859
  • Euro 6,0261
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Türkiye'ye döneceğim!

»
Türkiye'ye döneceğim!
Sabah gazetesinin hakkında yakalama kararı olduğunu iddia ettiği Gazeteci Hasan Cemal Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Tutuklu iş adamı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturmada gazeteci Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu iddia edildi.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran imzasıyla yer alan haberde "FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal" ifadeleri dikkat çekti. Savcılık kaynaklarına dayanarak yapılan haberdeki ifadeler basılı gazetede de yer aldı.

Şu anda yurt dışında bulunan Hasan Cemal ise yaptığı açıklamada Türkiye'ye döneceğini söyledi. Odatv'nin haberine göre Cemal, bir haftadır New York'ta olduğunu, kızını ziyaret için ABD'ye gittiğini söyledi. Hakkında kendisine iletilen bir yakalama kararı olmadığını ifade eden Cemal, "Avukatım Fikret İlkiz gerekli açıklamayı yaptı" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde şu ifadeler yer almıştı:

— Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal ve PKK'nın yayın organı olmakla itham edilen İMC TV'de sunuculuk yapan Banu Güven'i kurulacak medya yapılanması için Açık Toplum Vakfı'na yönlendirdiği tespit edildi. Osman Kavala, savcıya verdiği ifadede, 'Gezi olaylarının ardından gazeteciler, dijital ortamda çalışacak yeni bir haber kanalı kurmak istedi, Banu Güven'le parayı Açık Toplum Vakfı üzerinden almak gerektiği hususunda konuştum' ifadelerini kullandı.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de 77 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak20 Kasım 2018 Salı 23:30
  • AİHM'in Demirtaş kararı Türkiye'yi nasıl etkiler?20 Kasım 2018 Salı 23:23
  • Ayşe Arman'a para karşılığı röportaj suçlaması20 Kasım 2018 Salı 23:21
  • Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı20 Kasım 2018 Salı 23:12
  • Hulusi Akar'dan Kaşıkçı açıklaması!19 Kasım 2018 Pazartesi 10:05
  • Kayıp altını belediye görevlisi buldu!16 Kasım 2018 Cuma 22:30
  • İstanbul’da akademisyenlere operasyon!16 Kasım 2018 Cuma 14:22
  • Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için randevu talep etti16 Kasım 2018 Cuma 13:37
  • Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması15 Kasım 2018 Perşembe 17:08
  • Ünlü iş adamı Gültekin'i öldüren 3 kişinin kimliği tespit edildi15 Kasım 2018 Perşembe 12:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim