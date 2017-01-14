TÜRKİYE'YE DOLAR YAĞACAK!

Türkiye, yabancı yatırımcının radarına girdi. Abu Dhabi Investment Group’un 100 milyar dolarlık yatırım açıklamasının ardından, National Standard Finance da 20 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı.

Abu Dhabi Investment Grup Başkanı Zayed Bin Aweidha, "Yatırımlar ile kurdaki yükselişin önüne geçilebilir. Buradan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir" dedi.

Yabancı yatırımcı rotasını Türkiye'ye çevirdi. Peş peşe gelen yatırım haberleri ile yatırım limanı algımız güçlendi. Banvit'in yüzde 79.5'inin Brezilya merkezli BRF S.A.'ya 915 milyon liraya satışının ardından; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dhabi Investment Group da önümüzdeki süreçte Türkiye'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Son olarak ise çok uluslu yatırım şirketi National Standard Finance, radarına Türkiye'yi aldığını açıkladı. 2 trilyon dolar fon büyüklüğüne sahip şirket, gelecek 4 yılda Türkiye'ye 20 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlandığını duyurdu. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren National Standard Finance'ın Başkanı Russel Duke, Türkiye'de, kurulacak yeni bir fon aracılığıyla yabancı yatırımcı çekmeye hazırlandıklarını söyleyerek, "İlk etapta Suudi arabistan ve Kuzey Amerika kaynaklı kurumsal sermayenin kaynak aktaracağı Türk-Körfez Fonu, Türkiye'de çeşitli projelere finansman sağlayacak. Ancak yatırım planları netleşip başarıya ulaştıkça diğer Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri de dahil olabilir. Türkiye'ye 4 yılda 20 milyar dolarlık ciddi bir kaynak girişi sağlayacak" dedi. Finansal hizmetler, altyapı, enerji, emlak, tarım gibi sektörlere yatırımlar planlandıklarını kaydeden Duke, "Ne zaman ve ne kadar fon sağlanacağı projelerin hazır olma durumuna göre değişebilir" diye konuştu.

Duke, Türkiye'ye yatırım yapmaya neden şimdi karar verdiklerine ilişkin ise şunları söyledi: "Türkiye'deki fırsatların farkındayız ve burada daha aktif olma kararı aldık. TL'nin istikrara kavuşmasını ve değerlenmesini bekliyoruz ki bu Türkiye'deki yatırımlarımızı da olumlu etkileyecek."

DOLARIN ATEŞİ SÖNECEK

Abu Dhabi Investment Grup Başkanı Zayed Bin Aweidha da önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağının müjdesini vermişti. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye yüzlerce milyar dolar Körfez ülkelerinden yatırım akışı olacağını ifade eden Aweidha, "Yatırımlar ile kurdaki yükselişin önüne geçilebilir. Buradan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Takvim