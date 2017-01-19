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Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı

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Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna yanıcı maddelerle saldırı gerçekleştirildi.

Başkonsolosluk kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsviçre'deki  Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna çarşamba saat 00.30'da havai fişeklerle saldırı düzenlendi.

Başkonsolosluk cam ve duvarında hasara neden olan saldırı hakkında  İsviçre polisi soruşturma başlattı.

Polisin, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldığı soruşturmada,  saldırıyı görenlerin en yakın karakola giderek ifade vermesinin istendiği  belirtildi.

Öte yandan, İsviçre'de terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının gösterileri  son zamanlarda artış gösterdi. Geçen hafta, Türkiye'deki terör olaylarının  protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde terör örgütü  PKK'nın sözde flamasını taşıyan bir kişi gözaltına alınmıştı.

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