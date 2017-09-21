Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri arttı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları temmuzda 2016 sonuna göre yüzde 2,6 artarak 221 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 16,1 artışla 670,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, temmuz sonuna ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Buna göre, temmuz ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,6 artarak 221 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 16,1 artışla 670,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, temmuzda 449,9 milyar dolar açık verdi. Bu açık geçen yıl sonunda 362,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi geçen yıl sonuna göre yüzde 1,3 artışla 107,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 3,8 yükselerek 71,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, geçen yıl sonuna göre yüzde 3 artışla 30,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna göre yüzde 30,8 artışla 185,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Portföy yatırımları geçen yıl sonuna göre yüzde 22,5 artarak 175,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku geçen yıl sonuna göre yüzde 47,8 artışla 52,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 24,4 yükselerek 33,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,2 artarak 41,8 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar geçen yıl sonuna göre yüzde 5,9 artarak 310,5 milyar dolar çıktı. Diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları geçen yıl sonuna göre yüzde 3,8 azalışla 800 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, geçen yıl sonuna göre yüzde 6,6 yükselerek 32,5 milyar dolara, TL mevduatı da yüzde 6,1 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 artışla 87,6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 6,7 yükselerek 106,6 milyar dolara çıktı.