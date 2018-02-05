Türkiye'nin Yeni Top Modeline Teklif Yağıyor!

Miss Model of Turkey'in 2013 yılındaki yarışması 3'üncüsü ve Miss Model International Italy yarışmasında dünya 1'inciliği olan Özgü Öcal, bütün yapımcıları peşinden koşturuyor!

Anadolu Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Özgü Öcal, birçok modacıyla beraber ünlü defilelerde manken olarak defilelerde boy gösterdi. Geçtiğimiz sene Nivea Fashionweek etkinliği kapsamında, Bosna Hersek'te ülkemizi başarıyla temsil eden seksi manken Özgü Öcal, sunuculuk ve oyunculuk deneyimiyle kendini yeniden keşfetmek istediğini belirtti. Öcal, "Sıkı bir eğitimle birlikte hayalim olan sunuculuk mesleğini Türkiye'de en iyi şekilde yapmak istiyorum." dedi.

BÜTÜN YAPIMCILAR PEŞİNDE

Mükemmel ötesi fiziği ve baş döndürücü güzelliğiyle herkesi etkileyen Özgü Öcal, kendisine birçok teklif geldiğini ve bunları değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Sunuculuk için ise özel bir televizyon kanalıyla anlatıştığını ve yakın zamanda çekimlere başlayacağını söyledi.