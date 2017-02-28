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Türkiye'nin Suriye politikasındaki siyasi stratejisi

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Türkiye'nin Suriye politikasındaki siyasi stratejisi
Haber Konseyi yazarı Jiyan Demir, Türkiye'nin Suriye politikasını değerlendirdi. Demir, Suriye meselesinin, Türkiye'nin bir iç mesele olarak gördüğünü ifade etti. İşte o yazı...

Türkiye'de 'EVET-HAYIR' tartışmasının yapıldığı bir referandum hazırlığında, Suriye politikası stratejik denklemlere yol açmıştır. Anayasa değişikliği 'tek adam rejimi' tartışmaları ve akabinde yapılan Pentagon bağlantıları süreci hızla yeni bir düzenin içine girdiğimizin kanıtıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi aktörlerinin değişimi, seçim ve Trump hükümetinin başa gelmesi, ülke içindeki Trump hükümetine karşı eylemler ve protestolar Suriye politkasında Türkiye ile benzer durumun yaşadığını gösteriyor.

Öte yandan, Suriye iç savaşındaki bir çok aktörün olması, muhalif gruplar, perde arkası barış görüşmeleri ve baskın devletlerin oyun stratejisini (game strategy) değiştirmesine yol açıyor. Bir tarafta Türkiye devletinin kabul etmediği YPG, aksi tarafta ÖSO, Ehrarur şam, DEAŞ ve rejim kuvvetleri, Suriye toprakları kaç parça olacaktır ve Türkiye bunun neresinde soruları ile karşılaşıyoruz!

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