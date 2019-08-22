TÜRKİYE'NİN REFAH SEVİYESİ GERİLEDİ!

Son üç yıldır döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş, Türkiye'yi Avrupa asgari ücret liginde geriletti.

SonDakika.com'un haberine göre; Aylık asgari ücrette 2004 yılında 23 Avrupa ülkesi arasında 12. sırada yer alan Türkiye, bu sene 27 ülke arasında 22. sıraya geriledi. Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren asgari ücret, son yıllarda yaşanan döviz kurundan olumsuz etkilendi. Asgari ücretin döviz bazında gerilemesi, ihraç ürünlerinde işçilik maliyetlerini azaltarak ihracatı cazip hale getirirken, çalışanlar olumsuz etkilendi. Akaryakıt, doğal gaz başta olmak üzere pek çok ürünün fiyatı doğrudan dövize bağlı olduğu için asgari ücretlilerin alım gücü azaldı.