  • BIST 97.149
  • Altın 282,758
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3899
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAKAR: MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ FAALİYETE BAŞLADI!

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAY ADAYI BELLİ OLDU!

»
TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAY ADAYI BELLİ OLDU!
Türkiye'nin Oscar aday adayı, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli film oldu.

SonDakika.com'un haberine göre; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayını belirledi.
"BAĞLILIK ASLI" ADAY ADAYI OLDU
Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği Kurul'da yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli film, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı olarak oldu.

turkiye-nin-oscar-aday-adayi-belli-oldu-12357777_9713_m.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DİYARBAKIR'DAKİ KAZADA ŞEHİT SAYISI 2 OLDU!24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YUSUFELİ BARAJININ AÇILIŞINDA KONUŞUYOR!24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:45
  • ERDOĞAN, YUSUFELİ BARAJININ AÇILIŞINDA KONUŞTU!24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19
  • AMASYA'DA 2500 YILLIK POSTANE BULUNDU!24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
  • CHP'DEN EMİNE BULUT'UN KATİLİNE, "ASLAN PARÇASI" DİYEN BAŞKANA DAVA!24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:57
  • HATAY'DA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:53
  • ELEKTRONİK SİGARADAN İLK ÖLÜM!24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:39
  • TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN HÜKÜMETE TEPKİ!24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:30
  • HAKKARİ YÜKSEKOVA'DA PATLAMA!24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:23
  • CANAN KARATAY'DAN TRANS YAĞ UYARISI!24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim