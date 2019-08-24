SonDakika.com'un haberine göre; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayını belirledi.
"BAĞLILIK ASLI" ADAY ADAYI OLDU
Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği Kurul'da yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli film, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı olarak oldu.
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TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAY ADAYI BELLİ OLDU!
Türkiye'nin Oscar aday adayı, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli film oldu.
SonDakika.com'un haberine göre; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayını belirledi.
Etiketler: Oscar, Türkiye, Semih Kaplanoğlu, Aday
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