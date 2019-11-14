  • BIST 104.002
  • Altın 271,835
  • Dolar 5,7525
  • Euro 6,3229
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

"TÜRKİYE'NİN NABZI" PROGRAMINDA GERGİN TARTIŞMA!

»
"TÜRKİYE'NİN NABZI" PROGRAMINDA GERGİN TARTIŞMA!
Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı programında CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya birbirine girdi.

MedyaRadar'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yazdığı mektupla ilgili tartışmalar Habertürk stüdyolarını karıştırdı. Konuklar karşılıklı birbirlerine yönelik sert sözlerle yüklenince Didem Arslan Yılmaz reklama gitmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve öncesinde yaşanan Türkiye-ABD Gerilimi Habertürk stüdyolarını karıştırdı. CHP Parti Meclis Üyesi Erdal Aksünger'in canlı yayında mektuptaki bazı bölümleri okuması tartışma yarattı.

Aksünger, Türkiye'nin mektupla aşağılandığını ileri sürerken Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı. Bu sözler üzerine Aksünger, Bolivya örneğiyle Türkiye'nin darbelerle tehdit edildiğini ileri sürerek, "Kimmiş bu darbeciler açıklayın öğrenelim" diye Müftüoğlu'a yüklendi.

BİR ANDA ORTALIK GERİLDİ

Aksünger'in sözleri TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya'nın tepkisine neden oldu. Kimsenin Trump'ın mektubunu programda okuyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi aşağılamayacağını söyleyen Kaya, Aksünger'i ve CHP'yi suçladı.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • JESSİCA MAY'DEN SPORTİF POZLAR14 Kasım 2019 Perşembe 12:56
  • İREM DERİCİ IVANA SERT'TEN İNTİKAMINI ALDI!14 Kasım 2019 Perşembe 12:34
  • MİNE TUGAY'IN BİKİNİLİ FOTOĞRAFI OLAY OLDU!14 Kasım 2019 Perşembe 12:30
  • SELİN ŞEKERCİ'DEN 16 YAŞ PAYLAŞIMI!14 Kasım 2019 Perşembe 12:23
  • KİM KARDASHİAN, GÖĞÜS BANTLARI SATMAYA BAŞLAYACAK!14 Kasım 2019 Perşembe 12:11
  • DİLAN ÇİÇEK DENİZ’DEN CESUR PAYLAŞIM14 Kasım 2019 Perşembe 12:04
  • ARDA TURAN İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR!14 Kasım 2019 Perşembe 11:58
  • LAVERNE COX, CHARLİE’NİN MELEKLERİ FİLMİNİN GALASINDA HAKAN AKKAYA TASARIMI SEKSİ ELBİSE GİYDİ!14 Kasım 2019 Perşembe 11:46
  • GONCA VUSLATERİ SAHNEDE FENALAŞTI!14 Kasım 2019 Perşembe 11:07
  • HDP’Lİ AHMET TÜRK HASTANEYE KALDIRILDI!14 Kasım 2019 Perşembe 10:58
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim