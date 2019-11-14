"TÜRKİYE'NİN NABZI" PROGRAMINDA GERGİN TARTIŞMA!

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı programında CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya birbirine girdi.

MedyaRadar'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yazdığı mektupla ilgili tartışmalar Habertürk stüdyolarını karıştırdı. Konuklar karşılıklı birbirlerine yönelik sert sözlerle yüklenince Didem Arslan Yılmaz reklama gitmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve öncesinde yaşanan Türkiye-ABD Gerilimi Habertürk stüdyolarını karıştırdı. CHP Parti Meclis Üyesi Erdal Aksünger'in canlı yayında mektuptaki bazı bölümleri okuması tartışma yarattı.

Aksünger, Türkiye'nin mektupla aşağılandığını ileri sürerken Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı. Bu sözler üzerine Aksünger, Bolivya örneğiyle Türkiye'nin darbelerle tehdit edildiğini ileri sürerek, "Kimmiş bu darbeciler açıklayın öğrenelim" diye Müftüoğlu'a yüklendi.

BİR ANDA ORTALIK GERİLDİ

Aksünger'in sözleri TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya'nın tepkisine neden oldu. Kimsenin Trump'ın mektubunu programda okuyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi aşağılamayacağını söyleyen Kaya, Aksünger'i ve CHP'yi suçladı.