Türkiye'nin Magazincileri Bir Arada!

Türkiye’nin magazin gazeteciliğinin son 50 yılına damga vuran magazinciler, yıllar sonra eski televizyoncu ve yapımcı Ahmet Çelenk’in aracı olmasıyla bir araya geldi.

Çoğu zaman zaman aynı çatı altında çalışan, bazıları birbirlerinin ezeli rakibi olan ama her zaman ebedi dost olan magazin gazetecileri Nevizade’deki Lipsos Restaurant’da yılların özlemini gidererek yeniden kaynaştılar ve adeta hasret giderdiler…

Geceye şu magazin gazetecileri katıldı;

ÜST SIRA: Dursun Karadağ, Deniz Bayar, Arslan Güven, Nurcan Sabur, Sinan Tosun, Tarkan Abdullahoğlu, Cebrail Mungan, Önder Çorlu, Erol Işık, Taner Budak



ORTA SIRA: Cenker Tezel, Caner Budak, Bektaş Türk, Bahri Kayaoğlu, Osman Demirbağ, Nevzat Takmaz, Kenan Çınar, Metin Coşkun, Derya Yılmaz



ALT SIRA (OTURANLAR): Ateş Çelik, Bediz Doğan, Engin Güneş, Yaşar Çakmak, Uğur Güneri, Orhan Vural, Ahmet Çelenk, Barbaros Yüksel, Nurettin Soydan, Tayyar Yıldız

YERDEKİLER: Uğur Onur Urhan, Recep Çilingir

Geceye daha sonra da MGD Başkanı Okan Alkan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri Reşat Balcıoğlu, Barış Kocaoğlu ile arkadaşımız Önder Sarıahmetoğlu’da katıldılar…