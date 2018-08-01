Türkiye'nin konuştuğu intiharlar Adnan Oktar dosyasında

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 30 yıl öncesine dayanan ve Türkiye’de gündem yaratan 3 intihar dosyası raftan indirildi. Türkiye güzeli Paşakay, Kalkavan ve Tınar intiharları için baskı ve şantaj ipuçları araştırılıyor.

İstanbul Mali Suçlar ekipleri tarafından yürütülen Adnan Oktar ve ekibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı incelemeye alındı.

1988’de Kadıköy Kızıltoprak’ta 10. katta bulunan evlerinin balkonunda atlayan 18 yaşındaki Nil Kalkavan hayatını kaybetti. Soruşturmada genç kızın psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiği belirtildi. Mali polisin raftan indirdiği dosya Oktar suç örgütü soruşturmasında yeniden incelenecek.

TÜRKİYE GÜZELİYDİ

2002’de 1995 Dünya Güzellik Yarışması yarı finalisti Ahu Paşakay, Arnavutköy Halil Paşa Yalısı’nda, kendisini elbise dolabına asarak intihar etti. Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Emekli konsolos Kaya Paşakay’ın kızı olan Ahu’nun ölümünde Oktar grubu ile bağlantısı olup olmadığı tekrar mercek altına alındı.

İncelenecek bir diğer intihar olayı ise 2000’de Büyükçekmece’de evinde intihar eden Nuray Tınar...