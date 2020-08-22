Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu

Türkiye’nin Karadeniz ’de gerçekleştirdiği doğalgaz keş fi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere dış basında geniş yer aldı.

ALMANYA

Bild gazetesi Internet sitesinde, Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfini Erdoğan’ın “Millet için yeni bir dönem” olarak nitelendirdiği belirtildi.



Haberde Erdoğan’ın "Bugün ülke bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere bir araya geldik. Allah bize çok kıymetli bir kapıyı açtı. Gemilerimiz, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini keşfetti. Bu işi tamamen yerli imkanlarımızla yürüttük." ifadeleri de okuyuculara aktarıldı.



Haberde Erdoğan’ın bölgedeki diğer buluntular için de ipuçlarının mevcut olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’da, "Türkiye, topraklarında büyük miktarda doğal gaz buldu." başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini ve bölgede diğer rezervlerin bulunduğuna dair de ipuçları olduğunu" söylediği aktarıldı.



Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca Akdeniz’de sondaj çalışmalarına da devam edileceğini duyurduğu aktarılarak, Türkiye’nin Yunanistan ve AB ile bu konuda bir ihtilaf yaşadığı belirtildi.

Ayrıca Erdoğan’ın Türkiye'nin bir enerji ihracatçısı olana kadar dinlenmeyeceklerini vurguladığı haberde, "Resmi açıklama öncesi konuya hakim kişiler, Ankara'nın enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olabilecek büyük bir kaynaktan söz etmişti. Türk lirası bu açıklama sonrasında değer kazanmıştı." ifadelerine yer verildi.



Türkiye, Karadeniz'de ham madde arayışının ardından doğal gaz kaynağına ulaştı.