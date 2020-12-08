Türkiye'nin 'en güvendiği' 10 ünlü isim

Ipsos araştırma şirketi, 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre Türkiye’nin en güvendiği isim, Haluk Levent oldu.

Türkiye’nin güvenini kazanan 10 ünlü isim belli oldu. Ipsos araştırma şirketi, ' Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. İlk sırada, yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent oldu. MÜGE ANLI İKİNCİ SIRAYI KAPTI İkinci sırada suç dosyalarını televizyon ekranlarında bir bir açan Müge Anlı olurken, Şener Şen üçüncü sıraya yerleşti. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde‘en iyi erkek oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer 4’üncü olurken, onu Beyazıt Öztürk takip etti. ACUN ILICALI 7’NCİ OLDU Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden medya patronu Acun Ilıcalı da bu listede kendisine yer buldu. Ilıcalı, 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' sıralamasında 7’nci olurken, 10 kişilik listenin sonuncusu Gökhan Özoğuz oldu. Araştırma şirketinin listesi şu şekilde yayınladı: 1- Haluk Levent 2- Müge Anlı 3- Şener Şen 4- Haluk Bilginer 5- Beyazıt Öztürk 6- Kenan İmirzalıoğlu 7- Acun Ilıcalı 8- Ezgi Mola 9- Aras Bulut İynemli 10- Gökhan Özoğuz