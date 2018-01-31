Türkiye'nin en büyük şovunu hazırlıyorum

“Sinsirella” şarkısıyla gündemde olan Aylin Coşkun’la buluştuk; hem hakkında çıkan “tık satın aldı” ve “şarkıyı kendi seslendirmedi” iddialarını hem de özel hayatını konuştuk.



A◊ Nereden çıktı bu imalı “Sinsirella” adı?

- Ersay Üner’den... Dört buçuk yıl önce başladım albümü hazırlamaya. Herkesin kapısına onlarca kez gittim, “İlk önce bana dinletin şarkılarınızı” diye kanlarını emdim hepsinin. Ersay da taciz ettiklerimden biriydi. İki yıl bekletti beni, sonra bir gün “Gel, bir tane şarkı yaptım sana” dedi. Dinledim, “Bu çok güzel ama içimden bir ses sende başka bir şey olduğunu söylüyor” dedim. “Adı var ama kendi yok. ‘Sinsirella’ diye bir söz var aklımda” diye karşılık verdi o da. “Her şeyi bırak, bana kanalize ol, ‘Sinsirella’ benim hitim olacak” diye ısrar ettim. Yani kadın-erkek hepimizin içindeki Sinsirella’yı, Ersay keşfetmiş oldu.

◊ Bir ayda 19 milyon üzerinde izlenme rakamına ulaşılmış.

- Evet 19 milyon üzerinde izlendi. Bu rakamları bekliyordum ama bu kadar kısa sürede değil. Parayla sahte tık iddiasında bulunanlar da var, onlara gülüyorum. Bu iş parayla olsaydı bu kadar beklemez, daha önce albüm yapardım. “Paspas” var. Harcandı. “Saftirik” var. Harcandı. Niye daha öncekilerde böyle bir şey yapmadım o zaman?

◊ Mücadele ettim ve istediğim yere geldim mi diyorsun?

- Nasip işte, “Allah, biraz da sen yürü” dedi belki. Aslında şöyle söyleyeyim: Bu konuda çok mücadele etmedim ben. Ben yıllardır bu sektörün içinde her şeyi denedim. Yapımcılık yaptım, sinema filmi çektim. Oyunculuk, tiyatro, sektörel programlar... Çok güzel paralar kazandım. Dönemin en büyük paralarını... Her gün sahne yaptığım zamanlar oldu. Ama benim için başarı, 100 kişinin yolda senden imza alması değil. Sansasyonsuz, düzgün şekilde çalışıp paranı kazanıyorsan, başarı budur.

◊ Klip hikayesi kimin fikriydi?

- Tamamen benim. Sindirella, Sinsirella falan derken masalsı bir şeye döndü. “Çok mu çocuk klibi olur” kaygısı da yaşadım bir ara. Fakat sonuç iyi oldu.

◊ “Kendisi söyleyemiyormuş, başkası okumuş şarkıyı” diye bir dedikodu dolaşıyor ortalıkta...

- Biliyorum, hatta “Hande (Yener) okumuş” diyen bile çıktı. Üstelik Hande bunun vokalinde bile yoktu. Beğenilen iş taşlanıyor ya. Çıplak ses kayıtlarımı verebilirim isteyene...

◊ Sinsirella ile iyi bir çıkış yakaladın. Kıskananlar olmuştur, laf atanlar, önünü kesenler...

- Bunu lütfen yaz. O kadar çok arkadaşım var ki... Bu en ünlüleri bile var ya, dizileri bilmem neleri olanlar da buna dahil.

Televizyonda program yapanlar da buna dahil. Çıkardıkları her işi bana özelden atarlar Aylin’im paylaşır mısın? diye. İşim çıktı. Daha tebrik etmeyen, paylaşmayan, görmezlikten gelen canlarım var ki benim bu piyasada... Ama kendileri...

Türkiyenin en büyük şovunu hazırlıyorum

VOLKAN’IN BANA MADDİ BİR GETİRİSİ OLAMAZ

◊ Ticaretle de uğraşıyormuşsun...

- Evet. Bir göz hastanesinin ortağıyım. Ses-ışık sistemi işim var. Onun haricinde kendi anonim şirketlerim var. Yurtdışıyla bağlantılı organizasyon işlerim var. Türk ekonomisine katkıda bulunduğumu düşünüyorum kendi çapımda. Zaten sanatçılıkla ilgili bile bundan 10 yıl önce 300 milyar vergim çıktı.

◊ 10 yıl önce mi...

- En kötü sekiz yıldır. Bunların zaten belgeleri, makbuzları, her şeyi duruyor.

◊ Size maddi anlamda destek olan biri var mı?

- 12 yıldır Volkan Aslan ile birlikteyim ve onu çok seviyorum. Hayalimdeki adamla beraberim. Bunca yıldır maddi anlamda ikimizin de birbirimize bir artısı olmamıştır. Tabii ki bana jestler yaptı ama bana para vermek falan... Ben öyle bir kadın değilim.

◊ Aileden varlıklısın galiba...

- Ben dadılarla büyüdüm. Çok zor dönemler de geçirdik ama sonra tekrar toparlandık. Baba parası yemedim ama. Ben de çok çalıştım. Biri bin yapmayı bildim. Ben 80 liralık ayakkabıyla üç yıl sahne aldım. Parasızlıktan değil. Ben her zaman şundan yanayım: Belirli bir seviyeye gelene kadar paranı doğru kullanacaksın. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap.

◊ Müzik çalışmalarından para kazanıyor musun yeterince?

- Bu işi ciddi anlamda yapmaya başladığımdan beri A grubu sanatçıların fiyat teklifleriyle gidiyorum. Ve o fiyatlar da kabul ediliyor. 15 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde konserim var. Türkiye’nin en büyük şovunu hazırlıyorum. İddialıyım. Seyredecek ve görecek herkes. Canlı performans, dans her şey olacak.

◊ Peki kazandıklarınla nelere yatırım yapıyorsun?

- Hastane işine... Anlamadığım bir işe girmemin anlamı yok. Yeni projeler de var. Mesela bir otelle ilgili bir ortaklığım var. Proje aşamasında. Muhtemelen otel işine de gireceğim.

◊ Para senin için ne ifade ediyor?

- Araç...

◊ Ya aşk?

- Volkan.

◊ Evlilik.

- O da Volkan. (Gülüyor).

◊ Bebek?

-(Gülüyor) Hazır değilim. Ben daha bebeğim. Annemin kuzusuyum.

HANDE YENER BENİM İÇİN ÖZ KARDEŞTEN FARKSIZ

◊ İnsanlar seni hep Hande Yener ile görüyor. Nasıl bir bağ var aranızda?

- O benim için kız kardeş. Öz ablalarımdan farkı yok. Aynı işi yapıyoruz, aynı dili konuşuyoruz. Duygularımız aynı.

◊ Kimse bu sektörde meslektaşa bu kadar destek vermez.

- İyi kalp, güzel kalp veriyor. Görüyoruz işte. Albümünden çıkarıp bana şarkı verdi, üstüne bir de düet teklif etti, daha ne olsun. Yaptık da bunu. Şimdiki proje o. Egolar dışarıda kalıyor biz bir araya geldiğimizde.

◊ Neler yapıyorsunuz bir araya geldiğinizde? Tek konunuz müzik mi?

- Yoo... Film izliyoruz. Dedikodu yapıyoruz. Kahve içiyoruz. Spor yapalım diyor bana. O çok sportmen, ben oburum. Bu ikilideki obur benim, sportmen abla da o. Enerjisi çok yüksek. İnsanlara keyif vermeyi seviyor. Çok güzel zaman geçiriyorum.

DEMET’LE HANDE’NİN KAVGASI ONLARI BAĞLAR

◊ Son dönemde, Demet Akalın ile ilgili Hande Yener’in olaylarında, senin de Hande destekli açıklamaların oldu. Aylin Coşkun’dan Hande’ye destek diye... Demet Akalın’ın sözleri üzerine...

- Hande ile Demet’in kavgası onları bağlar. Ben kimseyle polemiğe girmedim. Ben sadece x biriyle girdim. O da hadsiz biri... Kendi başarısızlığını örtebilmek adına, insanları başarısız göstermeye çalışıyor.

◊ Kim bu?

- Boşver. Televizyondan biri işte.

BÜYÜK HEDEFLERİM YOK, ÇÜNKÜ RUHUM TOK

◊ Hedeflerin ne?

- Benim bir sonraki single’ım dahi hazır. Mesela elimde o kadar büyük şarkılar var ki sakladığım. Hiçbir zaman milyonları arkamda koşturayım gibi bir derdim olmadı. Ben başarmak istediğim her şeyi başardım şu an. Ruhum tok yani...

◊ 5 yıl sonra başarıyı elde ettim diye kenara çekilir misin?

- Bir ay sonra da çekilebilirim, 20 yıl daha devam da edebilirim. O hiç belli olmaz.

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