Adnan Atilla / Siyaset

TÜRKİYE’NİN DÜNYA STARI SANATÇISI NEDEN YOKTUR?

Ülkemizde hala TRT’den kalma sanatçılar ekranlardadır.Yeni birileri bir türlü çıkmamaktadır.Müzik yarışmalarından da henüz star olacak birinin çıktığına şahit olmadım.Bence bunun sebebi müzik eğitimi olanaklarının yetersizliğidir.Türkiye’de müzik eğitimi veren okullar ne yazık ki parmakla sayılamayacak kadar azdır.Ayrıca bu okullar pop müzik eğitimi de vermemektedir.Klasik müzik başta olmak üzere sanat ve halk müziği okutulmaktadır.Bu müzik okullarına baktığınızda ise bunların hiç biri gelişmiş batı ülkeleriyle yarışacak durumda da değildir.Hal böyle olunca Türkiye’de yeni müzik adamlarının ya da kadınlarının çıkması bir hayli zordur.

Halbuki ülkemin güzel insanlarının Dünya starı olmamaları için hiçbir engelleriyoktur.Yeter ki bir takım kurumlar buna yönelik yatırım yapsınlar.Başta devleti yöneten siyasi iktidar bunun önemini kavrayıp proje geliştirsin.

DÜNYA’DA ARTIK ÇAĞIN GEREĞİ POPÜLER MÜZİK YAYGINDIR

Doğru reklamın adresi Dünya starı çıkarmanızdan geçer.Özellikle pop sanatçıları çok büyük kitlelere ulaşır.Tarkan bir Dünya starı olmamasına rağmen yurt dışında az çok tanınan bir sanatçımızdır.Peki Türkiye nasıl star çıkarır? Bu ancak devlet desteği ile olur.Önce saygın bir özel eğitim kurumuna pop eğitimi verecek müzik okulu kurdurulmalıdır.Onun için siyasi iktidar buna bir bütçe ayırmalı ve tamamen bağımsız bir özel kuruluşa bu projeyi vermelidir.Bu kuruluş kendini kanıtlamış bir isim olmalıdır.Örneğinprojeyi İKS’ye vermeli ve onun işine asla karışılmamalıdır.İKS aldığı bu sorumlulukla,daha çok kitleye hitap edecek ve gelecek vaat eden pop müzik sanatçılarının yetişmesine olanak sağlamalıdır.

DÜNYA STARI SANATÇI NASIL ÇIKAR?

Kültür Bakanlığı her yıl yüzlerce filme bütçe ayırana kadar,özellikle İngilizce albüm yapabilecek Türk sanatçılarını bulup desteklemelidir.Onlara yurt dışında eğitim olanağı sağlamalıdır.Hadi bunu bakanlık yapmadı diyelim,müzikten milyonlarca lira telif alan bir çok kuruluş vardır.Onlar niçin böyle bir proje yaratmazlar?

Dikkat edin ülkemizde son yıllarda yeni birileri de çıkmamaktadır.Ülkemizin yeni sanatçılara ihtiyacı vardır.Halk eski yüzlerden bıkmıştır.Yalnız yeni yüzler çıkacaksa da alt yapısı sağlam eğitimli ve donanımlı ve hatta İngilizcesi mükemmel birileri olmalıdır.

ONYEDİ GRUBU MÜZİK SEKTÖRÜNDE YENİ BİR RÜZGAR

Ateş Atilla ve Eren Bardak’tan oluşan ONYEDİ adlı yeni bir grup çıktı.İnternettevarlar;şarkılarını dinleyebilirsiniz.

Şu sıralar,’Kalbime Attım Gitti’ adlı şarkıları youtube de izlenme rekorları kıran grubun solisti Ateş Atilla’yla Stardoll Magazine,yaklaşık 2 yıl önce şöylebir röpörtajdayapmış:

Sizler için ülkemizin çok başarılı ve geleceğin starı olarak gördüğüm Ateş Atilla ile bir söyleşi gerçekleştirdik! Hemen sorularımıza ve Ateş'in yanıtlarına geçelim;

Merhaba Ateş,öncelikle biraz kendinden bahseder misin bize?Yani Ateş kimdir, neler yapar, neleri, kimleri sever/sevmez?

-Günümü genellikle piyano başında geçiriyorum. Yeni ve farklı olabilmek için çabalamak hoşuma gidiyor. Bir müzik tarzına bağlı değilim ama,ArcticMonkeys, Hurts, TwoDoorCinema Club, TheVamps, Lana Del Rey gibi isimleri dinlemek daha çok hoşuma gidiyor. Onların parçalarını piyano başında çalmak ayrı bir zevk veriyor.

-Kendini nasıl tanımlarsın?

-Kendimi biraz utangaç tanımlayabilirim. Alıştığımda çok konuşkan olsam bile utangaçlığımı hep belli ederim. Kısa bir yolculuk bile olsa müzik dinlemeden duramam. Kulaklığım olmadan kendimi hep üzgün hissederim. Kısacası müzikle yaşayan bir insanımdır.

-İdealist bir kişimisin? İleride dünya müzik piyasasında bulunmak gibi bir hedefin var mı mesela?

-Hedeflerim tabiki var. Sadece Türkiye içinde değil başka ülkelerde de tanınmak çok hoşuma gider. Bunun için çabalıyorum ve müzik bilgimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Konservatuvar ve güzel sanatlar lisesinde almış olduğum öğrenimim sayesinde yaptığım çalışmalara yardımı çok büyük oluyor. Ama kesinlikle büyüyünce yapacağım meslek, müzik olacaktır.

-Okurlarımız için yaşama dair önerilerin var mı?