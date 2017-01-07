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"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI DONATTIK"

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"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI DONATTIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu. Erdoğan terör saldırılarında bütün terör örgütlerinin ayrım yapılmadan Türkiye'ye karşı kullanıldığını belirterek 'Oyun çok hince yapılıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yıllardır  aynı inanç için mücadele eden, aynı topraklar üzerinde, aynı bayrağın altında,  hür yaşayan bir milletiz. Bu bölgede, asırlardır aynı gönül dilini konuşan, aynı  istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan bir kardeşler topluluğuyuz. Bir  binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş bu milleti yıkabilecek hiçbir fani güç  yoktur." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğinin Nevali Otel'de  düzenlediği sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerini buluşturan  yemekte yaptığı konuşmada, 1,5 yıl aradan sonra tekrar Şanlıurfa'da bulunmaktan  duyduğu bahtiyarlığı dile getirdi.

 Bugün Rabia Meydanı'nda yapımı tamamlanan 58 ayrı eserin açılışını  yaptıklarını belirten Erdoğan, bu yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Sağlıktan eğitime, toplu konuttan turizme, altyapı hizmetlerinden  spora kadar birçok alanda Şanlıurfalıların hizmetine sunulan yatırımlara dikkati  çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önce 200 yataklı bir devlet hastanesi varken bugün Eyyubiye'de  800 yataklı bir eğitim araştırma hastanesinin resmi açılışını yapmak suretiyle  Şanlıurfa adeta bir sıçrama yapmış oldu. Çünkü biz Kanuni Sultan Süleyman'ın,  'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / olmaya devlet cihanda bir nefes  sıhhat gibi' ilkesinden hareketle, Devleti Aliye'yi bir sağlıklı nefese feda  etmeyi hedefleyen devlet anlayışının mensuplarıyız. Şimdi de 14 yıllık süre  içinde sağlığa çok büyük önem verdik. Önce 'eğitim' dedik, ardından 'sağlık'  dedik, 'adalet ve emniyet' dedik ve akabinde ulaşımdı, enerjiydi, tarımdı bütün  bunlara önem vermek suretiyle bir devlet politikası anlayışı belirledik."

  "Şimdi de bir hedef belirledik." diyen Erdoğan, "800 yataklı bu  hastane resmen artık hizmet veriyor, modern gerçekten Şanlıurfaya adeta sınıf  atlattıracak bir eser. Ama biz bunu yeterli bulmadık, dedik ki, 'bir ikinci  hastane daha.' Bu da benim Başbakan olmadan önce uluslararası camiayı belediye  başkanı olarak dolaştığımda gördüğüm sağlıktaki bazı güzelliklerdi. 'Biz niye  böyle birşey yapmayalım.' dedim o da şehir hastaneleri anlayışı vardı ve şehir  hastaneleri ile ilgili adımları attık. Şanlıurfa'ya da dedik, bir tane bin 700  yataklı şehir hastanesi yapalım." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'ya yapılacak şehir hastanesinin ihalesinin yapıldığını,  müteahhidinin belirlendiğini dile getiren Erdoğan, eserin en geç üç yıl içinde  tamamlanarak şehrin ve bölgenin hizmetine gireceğini kaydetti.

"Türkiye'nin dört bir yanını donattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar bir inceliği gösteriyor, nedir o? Hangi zihniyet insan  öncelikli çalışıyor, insana değer veriyor. Yola çıktığımızda, 'Herşey insan için'  demiştik, 'Herşey Türkiye için' demiştik. 'Herşey Türk için' demedik, 'Her şey  Kürt için' demedik, 'Herşey Arap için, Laz için, şu için bu için' demedik.  'Herşey insan için' dedik, 'Herşey Türkiye için' dedik, yola böyle çıktık. Çünkü  biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik, bu yola böyle çıktık. Bizim  damarlarımızda bu anlayış var, bu anlayışla da bizler Türkiye'nin dört bir yanını  donattık, donatıyoruz."

Bu ay içinde ilk şehir hastanesini Mersin'de açacaklarını ifade eden  Erdoğan, ilk etapta 30 büyükşehirde şehir hastanelerini açacaklarını bildirdi.

"Tüm tehditlere rağmen dik durdunuz"

"Hakkın, adaletin, milli iradenin kardeşliğin yanında saf tutan  Şanlıurfalı kardeşlerimiz için ne yapsak azdır." ifadesini kullanan Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:

  "Son dönemdeki sağlam duruşundan dolayı Şanlıurfa'ya bizim vefa  borcumuz var. Siz burada teröre prim vermediniz, teröristlere prim vermediniz.  Tüm tehditlere rağmen dik durdunuz. 15 Temmuz gecesi 4 Şanlıurfalı kardeşimiz  göğsünü kurşunlara siper ederken şehit oldu. İki Şanlıurfalı vatandaşımız da  gazilik payesine ulaştı. En son Beşiktaş'taki kalleş saldırıda Şanlıurfalı  polislerimiz Enes Çiçek, Mehmet Taş ve Süleyman Sorkut kardeşlerim şehit oldu.  Onların mekanları zaten cennet, biz böyle inanıyoruz. Çünkü onlar, Rabbimin  verdiği haberle, ne diyor? 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar  diridirler, ancak siz bilemezsiniz.' Onlar ölmedi ki onlar diri ve sevgili  Peygamberimize en yakın makamda onlar taltif ediliyor. Nedir o? Şehitlik makamı.  Akif'in mısralarında 'Şüheda fışkırıcak toprağı sıksan şüheda / Canı, cananı  bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyadan cüda' derken  ilham kaynağı işte bu ayeti kerimedir."

Erdoğan, terörle mücadele başta olmak üzere, bayrak, bağımsızlık,  vatan ve ezan için toprağa düşen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa  diledi.

  "Biz bu coğrafyada tesadüfen karşılaşmış bir topluluk değiliz." diyen  Erdoğan, "Biz yıllardır aynı inanç için mücadele eden, aynı topraklar üzerinde,  aynı bayrağın altında hür yaşayan bir milletiz. Bu bölgede asırlardır aynı gönül  dilini konuşan, aynı istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan bir  kardeşler topluluğuyuz. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş bu milleti  yıkabilecek hiçbir fani güç yoktur. Rabbimiz buyuruyor ya, 'Bünyan-ı mersus'  diyor, bunlar birbirinin adeta dişli bir şekilde geçmiş, bunlar yıkılmaz." diye  konuştu.

"Bu toprakların harcı yüzyıllardır işte bu muhabbetle yoğrulmuştur"

  800 yıl önce yaşayan ve ilmi, irfanı, hikmetiyle Şanlıurfa'yı manevi  olarak inşa eden Hayat Bin Kays El Harrani'nin, "Muhabbet marifetin ve hakka  giden yolun en büyük nişanıdır. Baki olana ancak muhabbet ile kavuşulur"  sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Öbür tarafta da ne diyor şair, 'Muhabbetten  Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl' diyor. Bu toprakların  harcı yüzyıllardır işte bu muhabbetle yoğrulmuştur. Bu millet aslında aşık ve  maşuk topluluğudur.  Ama son dönemde birileri bunu kurcalamaya başladı. Aşkımızı  çekemeyenler oldu, sevdamızı çekemeyenler oldu, bu muhabbetimizi çekemeyenler  oldu. İstedikleri kadar çekemesinler asıkla maşukla ayrılmaz, Ferhat'la Şirin'in  ayrılmadığı gibi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne demiştik?  'İnlerine gireceğiz'. Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik  arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada terör eylemleri  vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabi ki her başarının bir bedeli vardır, ama er  veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiç bir zaman aklımızdan  çıkarmamalıyız; biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil, cenk  meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin  dualarıyla kurduk." dedi. 

Erdoğan,  Şanlıurfa Valiliğinin Nevali Otel'de düzenlediği sivil  toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerini buluşturan yemekte yaptığı  konuşmada, yola çıktıklarında sorunların, dertlerin çok olduğunu, ama attıkları  her adımda "çoğu gitti, azı kaldı" diyerek, yola devam ettiklerini belirtti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette,  ulaşımda, gıda, tarımda hep bunu yaptık. Birileri önümüzü kesmek istediler,  tehditler ettiler, diktatör dediler, yapamazsınız dediler, edemezsiniz dediler,  biz de dedik ki 'Allah'ın izniyle yapıyoruz, yapacağız. Çatlasanız da patlasanız  da yapacağız." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'ya yapılan havalimanı, üniversite gibi yatırımları anımsatan  Erdoğan, bu tür büyük yatırımları, ancak ufku olan yöneticilerin ve liderlerin  yapabileceğini söyledi.

Şehit kanlarıyla yoğrulmuş toprağa "vatan" denildiğini dile getiren  Erdoğan, "Onun için tek vatan derken, rastgele tarla değil, rastgele arazi değil,  şehit kanlarıyla yoğrulmuş olan bu 780 bin kilometrekareyi biz öyle kolay kolay  vatan yapmadık, şehit kanlarıyla yaptık. Dolayısıyla burada operasyon yapmayı  düşünenler avucunu yalarlar, onların hepsinin gidecekleri yer bellidir." diye  konuştu.

Şehitlerin ailelerini, eşlerini gördükçe üzüldüğünü belirten Erdoğan,  "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin, onlar diridirler, ancak siz  bilemezsiniz." ayetini okudu ve "Bitti, buradan bakacağız olaya." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Canımız yanıyor, ama Allah razı olsun şu anda Suriye'de bire on  gidiyoruz, belki bir şehit veriyoruz, ama karşı taraftan da on alıyoruz, onbeş  alıyoruz. Onun için silahlı kuvvetlerimizin bütün kademelerine bu noktada 'Allah  razı olsun.' diyorum, 'Allah yar ve yardımcıları olsun.' diyorum. Bu mevsimde  orada verilen mücadele sıradan bir mücadele değil, ama bedelini de onlara ağır  ödetiyoruz. Aynı şekilde Bestler Deresi'nde, Tendürek'te buralarda da ağır  ödetiyoruz. Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz,  kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada  terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabi ki her başarının bir bedeli  vardır, ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiç bir zaman  aklımızdan çıkarmamalıyız; biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla  değil, cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve  büyüklerimizin dualarıyla kurduk."

   "Dünyanın 32 ülkesinde bizim şehitliklerimiz var"

"Şanlıurfa'nın, Kahramaraş'ın, Gaziantep'in cesareti, İslam  coğrafyasının dört bir yanından bu ülkeyi savunmak için koşan kardeşlerimin  fedakarlığı sayesinde yedi düvele bu toprakları biz dar ettik." diyen Erdoğan,  "Pakistan'dan, Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede Türkiye düşmesin, İslam  sancağı yere değmesin diye varını, yoğunu bağışlayan dostlarımızın desteğiyle  İstiklal Harbimizi zafere taşıdık. Oralarda böyle dualar edildi. Bizim  şehitliklerimiz İslam coğrafyasının bir özeti gibidir, bilir misiniz dünyanın 32  ülkesinde bizim şehitliklerimiz var, oralara kadar gitmişiz." ifadelerini  kullandı.

Ecdadın, Hint Yarım adasına donanma gönderdiğine dikkati çeken  Erdoğan, şunları kaydetti:

"Niye? Orada zulüm olduğu için. Bazıları da güya 'zulüm var' diye  geliyorlar ya ama geldikleri yere, orayı, zulümden refaha, huzura kavuşturmak  için değil tam aksine zulmü artırmak için geliyorlar. Çanakkale'ye gidip  şehitlikleri gezdiğinizde, tavsiye ederim, gitmeyenler muhakkak gitsin,  çocuklarınızla beraber, zaten Milli Eğitim Bakanlığımıza bunun talimatı  verilmiştir, mezar taşlarını okuduğunuzda orada coğrafyamızın tüm renklerini  görürsünüz, 81 vilayetin tüm renklerini görürsünüz. Gelibolu'da Halepli Ahmet ile  Kudüslü Muhammed, Şanlıurfalı Yusuf ile Samsunlu Mehmet'in koyun koyuna yattığını  görürsünüz. Her zaman ifade ediyorum; bizim fiziki sınırlarımız farklı, gönül  sınırlarımız farklıdır."

  "Türkiye umudun adı oldu"

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sadece mevcut hudutlarıyla idrak  edilebilecek, 780 bin kilometrekare itibarıyla anlaşılabilecek bir ülke  olmadığını, Türkiye'nin Suriye'den Irak'a, adı hep katliamlarla anılan Arakan'dan  fakirlikle mücadele eden Somali'ye, Türkistan'dan Balkanlara kadar büyük bir  coğrafya için umudun adı olduğunu söyledi.

  Tarih boyunca olduğu gibi bugün de inançları, özgürlükleri uğruna  zulüm gören, katledilen yüz binlerce insan için bu toprakların güvenin, çarenin  sembolü olduğunu aktaran Erdoğan, Şanlıurfa'nın son 6 yıldır, zulümden,  katliamdan ve soykırımdan kaçan Suriyeli muhacirlere sahip çıkarak, bu gerçeği  bir ensar anlayışıyla dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

  Batılıların Anadolu insanı gibi olmadığını ve olamayacağını vurgulayan  Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

   "100 kişi, 300 kişi, 500 kişi alıyor, bunun hesabını yapıyorlar. Şöyle  milli gelirine baktığın zaman bizimle mukayese edilebilecek kadar fazla, ama  böyle bir şeyi 'hadi gel bakalım, bunları da sana gönderelim' dendiğinde  alamıyorlar.

  (Şanlıurfalılara hitaben) Komşuluk ve kardeşlik hakkının ne demek  olduğunu duruşunuzla siz tüm dünyaya ispat ettiniz. Akdeniz'de boğulan Aylan  bebeği gördükleri zaman bazı dergilere kapak yaparlar ondan sonra da dünyaya bunu  satarlar. Tamam da ne yapıyorsunuz, onu söyleyin? Benim Mehmetçiğim onu kucağına  alıp, sahilden hemen hastaneye götürüyor da sen ne yaptın onu söyle? Yaptıkları  bir şey var mı? Söz veriyorlar, biz 'Türkiye'ye 3 milyar avro vereceğiz, bu yıl  içinde 5 milyar avro daha vereceğiz.' Kardeşlerim bizim yaptığımız harcama  yaklaşık 20 milyar doları buldu ve bize şu ana kadar gelen destek 677 milyon avro  ve bu da bize gelmiyor, bizim bütçeye girmiyor. Nereye gidiyor? UNESCO  vasıtasıyla Kızılay'ımıza gidiyor. Söz verdikleri rakamı hala göndermiş  değiller."

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