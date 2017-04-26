Türkiye'nin bütün illerinde operasyon başladı

Emniyet'teki FETÖ yapılanmasına yönelik 81 ilde operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 72 ilde 1009 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin bütün illerinde 'mahrem imam' operasyonu

Hürriyet'te yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Türkiye genelinde 81 ildeki operasyona 8 bin 500 polis katılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 72 ilde 1009 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, "Bu sabah 81 ilde yapılan bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Halen devam etmektedir. Şu ana kadar 72 ilde bin 9 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

* Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonda emniyetin sözde imamı olduğu öne sürülen 4 öğretmenden M.Ç. ile A.K. gözaltına alındı. Firari şüpheli M.T. ile S.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

* Van’da 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Sabah saatlerinde Van’da başlatılan operasyonda kapsamında 5 polis memuru gözaltına alnırken, 6 şüphelinin tutuklu olduğu ve diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi.

* Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri de operasyon kapsamında M.T ve N.G'yi gözaltına aldı.