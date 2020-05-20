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Türkiye'nin Başarısı Dünyada Örnek Alınmalı

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Türkiye'nin Başarısı Dünyada Örnek Alınmalı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan Washington Times gazetesi için bir makale kaleme aldı. Altun makalede, dünyanın corona virüs nedeniyle en çok can kaybı veren ülkesi olan ABD'ye "Türkiye'nin başarı sırlarını" anlattı.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Washinton Times için kaleme aldığı “Türkiye’nin stratejisi Kovid-19 salgınının seyrini değiştirdi“ başlıklı makalede, dünyanın corona virüse en çok kurban veren ülkesi ABD’ye Türkiye’nin başarı sırlarını anlattı.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık sektörüne ciddi yatırımlar yaptığını ve tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladığını belirten Altun, “Bu yatırımların karşılığını son süreçte gördük” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsen yönettiği salgınla mücadele kapsamında günlük test sayılarının artırıldığını, iş dünyasına ve dar gelirli vatandaşlara nakit ve kredi desteklerinin sunulduğunu ve önlemlerin katı biçimde uygulanarak salgının kontrol altına alındığını ifade etti.

Makalede, Türkiye’nin salgınla mücadelede Suriyeli sığınmacılardan yabancı ülkelere kadar uzanan geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine tıbbi malzeme yardımında bulunduğu vurgulandı.

Türkiye’nin uluslararası hava trafiğinin önemli merkezlerinden biri olması ve coğrafi konumunun getirdiği risklere rağmen pandemi sürecini çok iyi yönettiğini ifade eden Altun, uluslararası topluma “Türkiye’nin başarısının örnek alınması gerektiği” mesajı verdi.

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