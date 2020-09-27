Türkiye, Rodos ve Meis adası arasında 29 Eylül gününde geçerli atış tatbikatı için NAVTEX ilan etti.
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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Son dakika haberine göre, yeni ilan edilen NAVTEX'te Rodos ve Meis arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacağı bildirildi.
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