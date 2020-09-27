Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Son dakika haberine göre, yeni ilan edilen NAVTEX'te Rodos ve Meis arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacağı bildirildi.

Türkiye, Rodos ve Meis adası arasında 29 Eylül gününde geçerli atış tatbikatı için NAVTEX ilan etti.