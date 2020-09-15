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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.
Son dakika... Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX'te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti.

Yunanistan, 1960 yılından bu yana adaları gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandırıyordu. Türkiye, adaların silahsızlandırılması için Atina'ya çağrılarda bulunuyordu.

İzmir Navtex İstasyonu'ndan yapılan duyuru şu şekilde:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ
1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.
2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

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