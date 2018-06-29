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Türkiye'den Sağlam Başlangıç

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Türkiye'den Sağlam Başlangıç
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu beşinci karşılaşmasında Türkiye, Ukrayna'yı 80-66 mağlup etti.

TÜRKİYE: 80 - UKRAYNA: 66

SALON: Ankara
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Tomils Vovk (Hırvatistan), Aleksandar Mlojevic (Makedonya)

TÜRKİYE: Wilbekin 13, Doğuş Balbay 2, Cedi Osman 20, Metin Türen 12, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Semih Erden 7, Barış Ermiş 3, Furkan Korkmaz 21, Metecan Birsen 2, Ege Arar
UKRAYNA: Jeter 7, Gladyr 17, Bobrov 2, Kravstsov 13, Koniev 2, Zaytsev 5, Lukashov 10, Lypovyy 3, Pustovyi 4, Mshula 3, Riabchuck, Pustozvonov

1. PERİYOT: 15-28
DEVRE: 51-40
3. PERİYOT: 61-51

 

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Türkiye, Ukrayna'yı 80-66 yendi.

Karşılaşmaya Ukrayna, Kravtsov'un sayılarıyla başlarken, Türkiye, ilk basketini Cedi Osman ile buldu. Konuk ekip, Kravtsov ile skor bulmaya devam ederken, milliler, rakibine Wilbekin ve Doğuş Balbay ile karşılık verdi ve 5. dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Gladyr ile 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek isabet yakalayan Ukrayna, Jeter'in basketiyle skoru 15-20'ye getirdi. Hücum organizasyonlarında aksayan Türkiye, savunmasında da Gladyr'yi durdurmakta zorlanınca, Ukrayna farkı 13 sayıya çıkardı ve ilk çeyreği 28-15 üstün bitirdi.

İkinci periyoda A Milli Basketbol Takımı çok etkili başladı. Cedi Osman ile art arda basketler bulan milliler, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı'nın da katkısıyla 12-0'lık seri yakalayarak 13. dakika içinde farkı 1 sayıya (27-28) düşürdü. Cedi Osman-Furkan Korkmaz ikilisiyle dış atışlarda etkili olan Türkiye, 16. dakikada 37-35'lik skorla karşılaşmada ilk kez öne geçti. Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle 7 sayılık (43-36) farka ulaşan milliler, Cedi Osman'ın etkili oyunu sürdürmesiyle soyunma odasına 51-40 önde gitti.

Türkiye, 3. çeyrekte de kontrolü elinde tutan taraf oldu. Furkan Korkmaz ve Semih Erden ile rakip savunmayı aşan milliler, 23. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 59-42. Skor açısından kısır geçen bu bölümde, Ukrayna hücum ribauntlarında üstünlük sağlasa da milliler, Metin Türen'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle 28. dakikayı 61-47 önde geçti. Periyot, 61-51 Türkiye lehine sonuçlandı.

Final periyodun ilk bölümünde her iki takımda hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşamaya devam etti. Semih Erden ile boyalı alandan üst üste sayılar bulan milliler, 33. dakikaya 66-54 üstün girdi. Metin Türen'in önce 3 sayılık, sonra smaç basketiyle oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, 36. dakikada farkı 22 sayıya çıkardı: 76-54. Kalan sürede rakibinin farkı kapatma çabalarını sonuçsuz bırakan Türkiye, karşılaşmadan 80-66 galip ayrıldı.

ENDER ARSLAN'A PLAKET VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım'ı bırakan Ender Arslan'a plaket verildi.

Milli takım formasını bıraktığını açıklayan 35 yaşındaki Ender Arslan'a Ukrayna karşılaşması öncesi düzenlenen mini bir törenle plaket verildi. Deneyimli oyuncuya plaketini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan ve TBF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte izledi.

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