  • BIST 96.157
  • Altın 288,198
  • Dolar 5,8076
  • Euro 6,4409
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKIRAN-2 OPERASYONU BAŞLATILDI!

TÜRKİYE'DEN RUSYA'YLA, SU-35 VE SU-57 GÖRÜŞMESİ!

»
TÜRKİYE'DEN RUSYA'YLA, SU-35 VE SU-57 GÖRÜŞMESİ!
Rus haber ajansı RIA, Türk ve Rus yetkililerin Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatıyla ilgili görüştüklerini duyurdu.

SonDakika.com'un haberine göre; Rus haber ajansı RIA, Türk ve Rus yetkililerin Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatıyla ilgili görüştüklerini duyurdu.
Rus haber ajansına konuşan Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüşmelerim olacak. Ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından Su-35 ve Su-57 teslimatı ihtimali üstünde konuşmakla sürdüreceğiz görüşmemizi, zira Türkiye'nin önemli bir ilgisi söz konusu" dedi.

 

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
  • GÖNÜL YAZAR'DAN EVLİLİK ÇIKIŞI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
  • ÖMÜR GEDİK'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
  • RTÜK ÜYESİ FARUK BİLDİRİCİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:08
  • 15 TEMMUZ'UN MAVİ BAVULUNDAN, ERDOĞAN'A SUİKAST!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
  • METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31
  • EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:25
  • KIRAN-2 OPERASYONU BAŞLATILDI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
  • İBB'DEN ULAŞIM ZAMMI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
  • HAZAL KAYA'DAN TEPKİ!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim