TÜRKİYE'DEN RUSYA'YLA, SU-35 VE SU-57 GÖRÜŞMESİ!

Rus haber ajansı RIA, Türk ve Rus yetkililerin Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatıyla ilgili görüştüklerini duyurdu.

SonDakika.com'un haberine göre; Rus haber ajansı RIA, Türk ve Rus yetkililerin Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatıyla ilgili görüştüklerini duyurdu.

Rus haber ajansına konuşan Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüşmelerim olacak. Ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından Su-35 ve Su-57 teslimatı ihtimali üstünde konuşmakla sürdüreceğiz görüşmemizi, zira Türkiye'nin önemli bir ilgisi söz konusu" dedi.