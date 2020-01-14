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- Metin Şentürk babasını gözyaşlarıyla uğurladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Baykal'a teşekkür
- Türkiye'den ateşkesi imzalamayan Hafter'e ilk tepki
- Son dakika... Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı
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- Özge Özpirinçci'den şok tepki: "Artık gına geldi!"
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- Sıla, şef Hazer Amani ile evlendi. Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda yapılması planlanan düğünün yeri son dakikada değişti. Çift, Sıla’nın Taksim’deki evinde nikâh defterine imza attı.
- Diyanet Atatürk’ün din simsarları sözünü neden sansürledi?
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Türkiye'den ateşkesi imzalamayan Hafter'e ilk tepki
Türkiye'den ateşkesi imzalamayan Hafter'e ilk tepki
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- 12:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Baykal'a teşekkür
- 12:11 - Türkiye'den ateşkesi imzalamayan Hafter'e ilk tepki
- 11:55 - Son dakika... Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı
- 11:46 - Köylere de bekçi geliyor
- 11:38 - Özge Özpirinçci'den şok tepki: "Artık gına geldi!"
- 11:27 - Serenay Sarıkaya'dan konuşulacak Cem Yılmaz yanıtı!
- 11:19 - Demet Özdemir 'aşk haberleri' için harekete geçti!
- 11:12 - Usta oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
- 11:05 - Son dakika haberleri... Manisa'da korkunç olay! Evine gizlice girdi, defalarca bıçakladı...
- 10:54 - Son dakika haberi: ÇiftlikBank mağdurları harekete geçti... Dedektif açıkladı: ‘Tosuncuk’ Brezilya’da
- 10:46 - Üniversiteli genç kız hayatını kaybetti... Acılı babası isyan etti
- 10:34 - Sıla, şef Hazer Amani ile evlendi. Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda yapılması planlanan düğünün yeri son dakikada değişti. Çift, Sıla’nın Taksim’deki evinde nikâh defterine imza attı.
- 18:40 - Diyanet Atatürk’ün din simsarları sözünü neden sansürledi?
- 18:26 - Ali Koç, Berat Albayrak'ı mı hedef aldı?
- 1Sıla, şef Hazer Amani ile evlendi. Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda yapılması planlanan düğünün yeri son dakikada değişti. Çift, Sıla’nın Taksim’deki evinde nikâh defterine imza attı.
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