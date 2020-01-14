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Türkiye'den ateşkesi imzalamayan Hafter'e ilk tepki

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Türkiye'den ateşkesi imzalamayan Hafter'e ilk tepki
Türkiye'den ateşkesi imzalamayan Hafter'e ilk tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hafter'in ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bakan Akar ise, "Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız" dedi.

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