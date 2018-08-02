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Türkiye'den ABD'ye flaş 'yaptırım' yanıtı

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Türkiye'den ABD'ye flaş 'yaptırım' yanıtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıkladığı yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. ABD'nin saldırgan tutumunun karşılığı verilecek" denildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz.

İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.

Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.

ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz.

Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir."

ÇAVUŞOĞLU: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz."

 

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