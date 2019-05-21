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Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz!

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Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz!
İstanbul halkının oyları ile seçilen ancak daha sonra YSK'nin tatışmalı kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı.

İstanbul halkının oyları ile seçilen ancak daha sonra YSK'nin tatışmalı kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Ayşenur Arslan, Cumhuriyet'in manşetini göstererek YSK'nin gerekçeli kararını İmamoğlu'na sordu. İmamoğlu şu yanıtı verdi: Önce 200 sayfa diye sızdırdılar. Yeni gerekçeleri oraya yazmak oradaki diğer üyelerin işi mi? Siz bir karar verdiniz. Bize göre Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz. Neticede bir karar verdiniz. O karar belli. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi?
İmamolu, Binali Yıldırım'ın AKP'li olanlara "Büyükşehir pusulası verilmedi" iddiasıyla ilgili soruyu şu ifadelerle yanıtladı: Aslında bunların skeçleri yazılır ve oynanır. Rakamlar onu söylemiyor. Büyükşehirde ilçelere oranla daha çok oy kullanılmış. Pozitif bilimle uğraşıyorsunuz siz. Masum insanları kandırıyorlar. Çaldılar diyorlar. Kim çaldı. İzah edin.

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

İki kavram beni derinden üzüyor. Bir 'çaldılar' diyorlar. Evet bir çalmak var. 16 milyon insanın emeğini çaldılar, hakkını çaldılar bu kararı verenler. İki, 24 Haziran'da görev yapan insanlar, 'şimdi mi şaibe oldu?' diyor. Üzülüyorum. İfadelerini kullandı.

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