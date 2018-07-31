Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden ortak açıklama!

Azınlık cemaatlerinin temsilcileri, Türkiye'de farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları ortak bildiriyle yalanladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren azınlık cemaatlerinin temsilcileri, ülkede farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları ortak bildiriyle yalanladı.

Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri temsilcileri, ülkede farklı dinlere mensup insanların baskıya uğradıkları iddiaları üzerine ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiride, son dönemlerde kamuoyuna yansıyan bazı siyasi ifadelerde, farklı din ve inanç mensubu toplumlara inançlarını yaşamaları ve ibadetlerini yerine getirmeleriyle ilgili sınırlamalar ve baskılar olduğunun iddia edildiği belirtilerek, şu iadelere yer verildi:

"Ülkemizde asırlardan beri yerleşik farklı din ve inanç mensubu kadim toplumların dini temsilcileri ve vakıf yöneticileri olarak inancımızı özgürce yaşamakta ve geleneklerimize göre ibadetlerimizi özgürce yerine getirmekteyiz. Baskı olduğunu iddia eden ve/veya ima eden beyanlar tamamen asılsızdır ve maksadını aşmaktadır.

Geçmişte yaşanılan birçok sıkıntı ve mağduriyet zaman içinde çözüme kavuşturulmuştur. Geliştirilmesini arzu ettiğimiz konular hakkında ise karşılıklı iyi niyet ve çözüm iradesi ile devletimiz kurumları ile devamlı istişare etmekteyiz. Kamuoyuna doğru yönde bilgilendirme yapmanın sorumluluğu ve bilinci ile bu ortak açıklamayı yapmaktayız."

Bildiride imzası bulunan temsilciler şöyle:

"Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Patrik Vekili François Yakan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı Ruhani Başkanı Pastör Kirkor Ağabaloğlu, RUMVADER Başkanı Andon Parizyanos, VADİP ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Yahudi Toplumu ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Süryani Kadın Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, İstanbul Süryani Katolik Vakfı Başkanı Zeki Basatemir, Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Teoman Önder, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Paul Zazadze ve Hasköy Türk Karaim Musevi Vakfı Başkanı Mişa Örme."