Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası corona virüs ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Bakan Koca açıklamasında, "Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vakaya ulaştık. Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz" dedi.



'SALGINI EN AZ KAYIPLA AŞACAĞIZ'

Koronavirüse karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur. Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alabiliyoruz. Kurallara istisnasız uyalım. Sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde yüze ulaştıkça uğraşılacak tek sorun vakalardır.

'VAKA SAYISI DÜŞTÜ'

Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

'FİLYASYONDA NELER OLUYOR?'

Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık.

Filyasyonda neler oluyor? Bu kişilere ulaşılıyor. Tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor. Filyason uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyada birçok ülke ise filyasyonu kullanmayıp sadece şikayetle ilerliyor.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. En erken yakalan ülkeyiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğini ve sonuç alacağımızın işaretidir. Yöntemi ilkece benimseyen en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir. 261 bin 989 temaslı kişi belirlenmiştir

FİLYASYON EKİBİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni bir tanı konduğunda nasıl yapıyoruz. Hastanın detaylı bir hikayesini, kimle ne zaman görüştüğü yakınlarındaki insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde iş ve ailesi otomatik sisteme düşüyor. Filyasyon ekibi de harekete geçiyor. 3 kişiden oluşan ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat zaman zarfında taranmaktadırlar.



Filyasyon ekipleri doğrudan adrese ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşılı ağ yeniden kurulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Temaslı takibin en yüksek %99'la Zonguldak'tır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da bin 200 ekip görev almaktadır. Toplam 4600 ekibimiz bulunmaktadır.

AİLE HEKİMLERİ TAKİP EDİYOR

Filyason çalışmamızın bir kısmı aile hekimleri tarafından yürütülüyor. Belirtilerin çıkıp çıkmadığı aile hekimleri tarafından araştırılmaktadır. Sahip olduğumuz veri kaynağımızın bir kısmı aile hekimleri ile kurduğumuz bu ağdır. Filyasyon sağlam veri kaynağına ihtiyaç vardır.

Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı küçük bir kentimizin küçük bir hastanesinde yatan bir hastamızın kaç kere ateşi ölçüldüğü bilgisi bulunmaktadır. İşine son derece uzmanlar tarafından işin yürütüldüğünü bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu unutmayın ve tedbirlerden taviz vermeyin. Tablolar dikkatle bakıldığında "üstesinden geleceksiniz direnin" diyor.

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU (14 NİSAN)

Bugün ki test sayımız 33 bin 70 oldu. Haftalık test sayımızı geçmiş olduk. Bugün vefat eden 107 vatandaşımız ile toplam ölüm sayısı bin 403 oldu.

SORU CEVAP

Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının 4. haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Vaka sayısının artması ile birlikte sağlık kuruluşlarında hasta sayısında bir azalış söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık duraklamaya girildiğini net görüyoruz. Sosyal medyada yayılan 021 oranından bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğü takdirde bu tablonun değiştiğini görmüş oluruz. Bu dönemde tedbirlere sıkı uymaya devam eder yeni bir dalga seyri olmazsa nasıl olacağını biz biliyoruz. Temas, izolasyon ve sosyal mesafesinde özellikle dikkat edelim.

ÇİN MEDYASINDA AŞI HABERLERİ

Aşı ile ilgili yoğun bir çalışma yapılıyor dünyada. Aşının insanlara kullanabilme döneminin çok erken olduğuna inanmıyoruz. Önümüzdeki 4-6 aydan önce kullanılabileceğini Bilim Kurulu arkadaşlarımız düşünmüyor. Çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. 3 merkez virüsü izole etmiş oldular, ilk aşama olarak. Bundan sonraki çalışmalarda hızla devam ediyor olacak.

1 MİLYONA YAKIN İLAÇ STOKLADIK

Türkiye'de tedavide özellikle farklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Yaptıklarımızı tüm dünyaya hızla yayın yapmasını teşvik ediyoruz. Görülmeden önce bunun tedarikini sağlayan ve vatandaşına ücretsiz veren başka bir ülke yok. Bir milyona yakın ilacı biz stokladık. Çin'den getirilen ilacı da bizim gibi kullanan yok. Dünyadaki ülkeler vakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının söylemişti. Fakat biz vakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının yanlış olduğunu gördük ve erken dönemde ilaçla tedavinin daha yararlı olduğunu gördük.

HAYDAR BAŞ'IN VEFATI

Sayın Başkana Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamda herkesin virüse karşı tedbirli olması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Bilim Kurulunun her zaman üzerinde durduğu bir şekilde izolasyonun. Hareketliliği azaltan teması azaltan teması hedefleyen her türlü yaklaşım Bilim Kurulu'un istediği bir durum. Sonuçları ile ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir şekilde her gün sizlere aktarıyoruz. Kamuoyu biliyor. Dolayısıyla hepimiz önümüdeki günlerde bu sonuçları görmüş olacağız.

PLAZMA TEDAVİSİ

Kızılay ağırlıklı merkez olma foksiyonunu üstlenmiş durumda. Birçok üniversitemizi de yetkilendirdik. İyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor. Antikor ulaşımı olduğunda da plazma tedavisi yapacağımız hasta sayısı da fazla olacak.

VAKA TABLOSU

Bunun için şu an bir tahminde bulunabiliriz ama net bir ifade kullanmak doğru olmaz. Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vakaya ulaştık. Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz. Araya yeniden bir dalga girmezse önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde görmemiz mümkün olabilir. Bunun için önümüzdeki 1-2 haftanın önemli olduğunu düşünüyorum.

APLİKASYON

İzolasyonunu sokağa çıkma yasağını düşündüğümüz kişileri de yapabiliriz. Erken dönemde daha çok pozitif ve şüpheli olanları takip ediyoruz. Bu vakaların ailesi ve çevresindeki de dolayısıyla takipte oluyor.

ADANA'DAKİ SAHRA HASTANESİ

Adana özelinde baktığımızda yoğun bakım yatak sayımızda Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu biliyoruz. Kapasite olarak. Dolayısıyla Adana'da böyle bir ihtiyacı görmüyoruz. İstanbul'da böyle bir ihtiyaç oldu ve Anadolu ve Avrupa hastanesi olarak 2 tane hastane inşaasına başlandı. Yoğun bakım üniteleri %90'a çıktığı içinde açmıyoruz bu hastaneleri.

Şu an İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı şu ana yüzde 59 buçuk. Bazı hastanelerimizde yüzde 90 yoğunluk var mı, var. Genel olarak bakıldığında yüzde 59.5 geçmediğini görüyoruz.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşıların belli bir standardı yoktur. Aşı çalışmalarında birçok merkezimizi devreye soktuk. Erken dönemde bu aşıyı geliştirme yaklaşımı içerisindeyiz.

MASKE TEMİNİ

Özellikle 20 ile 65 yaş arası vatandaşlarımıza şu ana kadar 20 milyona yakın mesaj gönderildi. Toplam 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak. 39 milyon kişinin mesajı perşembe günü tamamlanmış olacak.

İSTİFA İDDİALARI

Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Vatandaşlarımız, dünyayı bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Biz bu salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını belirtmek istiyorum.

BAKAN KOCA, TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU'NU PAYLAŞTI (13 NİSAN)

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, 511 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3957 olarak yer aldı.

'TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajını paylaştı.

BAKAN KOCA: İLK DEFA YOĞUN BAKIMA GİREN VE ENTÜBE OLAN HASTA SAYISAL OLARAK EKSİĞE DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 gündür yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite rektörleri, dekanları ve hastane başhekimleri ile video konferansla toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantıya ilişkin videoyu Twitter hesabından, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda. Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir" notuyla paylaştı.

'YÜZDE 3- 3,5 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU'

Videoda rektör, dekan ve başhekimlere seslenen Koca, "Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bunu son bir hafta, 10 gündür daha net görüyorduk. Yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı, düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.