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Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek

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Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Türkiye'de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, bu hafta boyunca etkisini gösterec
Son dakika... Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir anda toz bulutunun ortaya çıktığını hatırlattı.

Son dakika... Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı'nın yaşanan olayı hemen değerlendirdiğini belirten Toros, "Ülkemizin kuzeyinde yüksek, güneyinde ise alçak basınç alanları etkili olmaktadır. Özellikle bu dönemlerde Afrika ve Arap yarımadasından gelen toz taşınımının özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin hava kalitesini etkilediği bilinmektedir. Türkiye'de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, bu hafta boyunca etkisini gösterecek." diye konuştu.

Son dakika... Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek

Hüseyin Toros, dün yaşanan toz fırtınasının tamamen lokal bir oluşum olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: "Yeryüzüne yakın seviyelerde kuvvetli ısınmaya bağlı sıcak havanın, atmosferin yüksek seviyelerinde ise soğuk havanın buluşması nedeniyle oluşan kuvvetli sıcaklık farkı bölgede kuvvetli hava kararsızlığının oluşmasına neden olmuştur. Ankara'da dün gelişen kümülonimbus bulutu içindeki kuvvetli yükselici akımlar, ilave olarak kuvvetli rüzgar toz, kum gibi nesnelerin sürüklenerek taşınmasına neden olmuştur.

Son dakika... Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek

Bulut içindeki kuvvetli yükselici ve inici akımlar bölgede etkili olan toz fırtınasının gerçekleşmesine, arkasından gök gürültülü sağanak ve yıldırım olayının yaşanmasına neden olmuştur. Atmosferdeki kararsızlığın fazla olması, sistem geçişi sırasında oluşan ani ve şiddetli rüzgar ve kurak bir arazi yapısı yerden çok fazla miktarda tozun havalanmasına yol açmıştır."

Son dakika... Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek

Kuvvetli rüzgarlar ile havada uçuşan başta toz olmak üzere diğer cisimlerin can ve mal kayıplarına yol açabileceğini aktaran Toros, "Yeryüzünden kalkan tozların başta solunum ve dolaşım sistemlerimiz üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Can ve mal kayıpları oluşmaması için evlerin balkonlarında, çatılarında kuvvetli rüzgar ile uçabilecek cisimlerin yerlerine iyi tutturulmuş olması son derece önemlidir. Bu tür kuvvetli rüzgar geçişleri sırasında kapı ve pencerelerin de kapalı olması son derece önemlidir. Kuvvetli rüzgarlar yaşlı veya zayıf ağaçların devrilmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek
Son dakika... Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek
Son dakika... Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek
 
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