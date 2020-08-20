Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.
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Türkiye'de koronadan 23 kişi öldü, 1303 yeni vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.
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