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Türkiye'de koronadan 23 kişi öldü, 1303 yeni vaka

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Türkiye'de koronadan 23 kişi öldü, 1303 yeni vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.

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