TÜRKİYE'DE İLK HASTANE OLACAK!

Kayseri'de yapımı süren yeni Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi, Avrupa ve dünya kemik iliği nakli cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge

DHA'nın haberine göre; Kansere Karşı Birlikte Derneği'nin (KANKA) girişimleri ve Kayserili hayırseverlerin desteği ile geçen yıl temelleri atılan yeni ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılında tamamlanması ve aynı yıl hizmete sunulması planlanan 5 katlı ve 40 yatak kapasiteli hastanede hastalar için Avrupa ve dünya şartlarında hizmet verilmesi planlanıyor. Avrupa ve dünya kemik iliği nakli cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren JACEI kuruluşu tarafından da akredite edilerek Avrupa ve dünya standartlarında bir tedavi merkezi olarak tescil edilen hastane, Türkiye'de hizmete giren ilk ve tek çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak.