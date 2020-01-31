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Türkiye'de İlk Corona Vakası

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Türkiye'de İlk Corona Vakası
CHP'li Barış Yarkadaş, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığını öne sürdü. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının ardından rapor paylaşan Yarkadaş, "İşte Belge: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için doktor hangi teşhisi koymuş"

Çin'in Wuhan kentinden yayıldığı söylenen ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsün İstanbul'da ortaya çıktığı iddia edildi.

BirGün'ün ulaştığı hastane kaynakları henüz kesin bir teşhisin konulmadığını vurgularken şüphe nedeniyle yapılan testlerin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "koronavirüs hastamız yok" açıklamasınının ardından rapor paylaşan Yarkadaş, "asta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu. İşte Belge: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş" ifadelerini kullandı.

 

 

 

BARIŞ YARKADAŞ DUYURDU

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada Çapa Tıp Fakültesi'nde Çinli bir çocuğa koronavirüs tanısının koyulduğunu söyledi.

Yarkadaş, "Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor" diye yazdı.

Yarkadaş yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu" ifadelerini kullandı.

 

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu sabah saat 09.00'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı" dedi. Koca ayrıca Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

YARKADAŞ'TAN KOCA'YA YANIT

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının ardından paylaşımlarına devam eden Yarkadaş, "Neden dün gece İÜ'ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız?" diye sordu. Yarkadaş, 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınının da karantinaya alındığını duyurdu.

Barış Yarkadaş Sağlık Bakan'ı Koca'nın ve yandaş medyanın kendinisi yalanlamaya çalıştığını belirterek Çinli hastaye dair belgeyi paylaştı.

TIP FAKÜLTESİNDEN AÇIKLAMA

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş’ın gündeme getirdiği iddia ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları BirGün’e açıklama yapmıştı.

Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Çinli çocuğun 10 gün önce Şangay’dan Türkiye’ye geldiğinin öğrenildiğini bildiren kaynaklar, an itibariyle hastalığın kesin teşhisinin yapılmadığını kaydetmişti. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tedaviye rağmen çocuğun durumunun dün akşam saatlerinde ağırlaştığını aktaran tıp fakültesi kaynakları, bugün ise durumunun daha iyi olduğunu söylemişti.

Tıp fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının ise henüz çıkmadığını belirtmişti.

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